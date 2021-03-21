英国单日超过87万人接种新冠疫苗创新高

英国周六一天为84万4000多人接种疫苗，创下单日疫苗接种纪录。英国接种第一剂疫苗人数已超过一半。英国与欧盟因阿斯利康疫苗出货量问题争执不休。

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路透社消息，英国周六一天为84万4285人接种疫苗，创下单日疫苗接种纪录。英国已有2760万成年人接种第一剂疫苗，超过英国成年人口的一半，完成第二剂疫苗接种的人数达到220万。

英国政府周日公布，周六有超过87万人接种首剂新冠疫苗，这是接种计划展开以来的最高纪录。英国首相约翰逊感谢参与打破纪录的所有民众。英国卫生大臣汉考克也对这一成绩感到鼓舞，他呼吁民众踊跃接种，保护自已及身边的人。

另外，在感染方面，过去一日新增5312人确诊，33人死亡，死亡病例是去年10月初以来的新低。英国累计有超过431万人确诊，超过12万6千人死亡。

另外，英国国防大臣本·华莱士周日警告，欧盟如果因未先收到订购的阿斯利康疫苗便暂停让这支疫苗出口，此举将"适得其反"。

华莱士在天空新闻网的节目中表示，"全世界都在看"欧盟如何回应阿斯利康的疫苗供应短缺问题，这关乎欧盟当局的声誉。

欧盟委员会主席冯德莱恩此前表示，欧盟在新冠疫苗出口问题上可能会采取更多限制，保证成员国公民有足够的储备应对第三波疫情。冯德莱恩威胁可能对阿斯利康疫苗祭出出口禁令，除非阿斯利康承诺在今年第一季出货9000多万剂给欧盟的英国药厂提供更多疫苗。

华莱士说，如果试图在疫苗生产方面"各自为政或筑起城墙"，将伤害到英国和欧洲人民。他表示，此举会"适得其反"。"因为我们知道，疫苗的生产和制造需要合作。"

英国与欧盟因阿斯利康疫苗出货量问题争执不休。一方面英国推广接种成绩斐然，另方面欧盟接种计划推展却困难重重，加上又冒出第三波疫情，民众生活再受限制。

英国政府周末宣布疫苗接种计划"大获成功"，英国接种第一剂疫苗人数已超过一半，但欧盟疫苗接种则进展缓慢。冯德莱恩说，阿斯利康承诺的第一季出货量目前为止仅交货30%。这家药厂却能履行英国合约的出货量，使欧盟感到不满。

阿斯利康将此归咎于他们在欧盟地区的工厂生产拖延。英国政府则强调，他们获得的疫苗来自欧洲大陆以外多个供应源。

法国卫生部周日通报的统计显示，法国周日一天内有5万6417人接种了疫苗，接种第一剂疫苗人数达620万，完成第二剂疫苗接种的人数达到250万。