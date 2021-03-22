两岸三地 林郑今打疫苗了 有问蔡英文习近平何时打？

新冠肺炎仍然全球肆虐，民众接种疫苗或是目前阻止病毒再爆发大规模感染的最有效方法，不过不少地区例如香港，都因为担心疫苗副作用而降低民众接种意愿，官员惟有亲自接种加强信心。香港特首林郑月娥今日（22日）就率领多名司局长、行会非官守议员在政总接种第二剂新冠肺炎疫苗，成为两岸三地第一位公开完成接种两剂武汉肺炎疫苗的领导人。据苹果日报今天报道说，台湾总统蔡英文倾向台湾自行研制疫苗成功后才接种，至于中共领导人习近平，一直未有透露是否已接种武肺疫苗，有台湾传媒人估计，习近平因为年过60岁，或因此未能符合接种疫苗的条件。台湾民进党立委陈亭妃今年1月就台湾是否应购买大陆疫苗一事，投下不信任票，更说：“连习近平都不敢打了，台湾人民敢打吗？”

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据苹果日报今天报道说，两岸三地领导人打疫苗林郑又第一？ 习总或因年龄暂未接种。消息说，林郑月娥成为两岸三地首个公开完成接种2剂新冠疫苗的领导人。

据中国国家衞健委昨日（22日）表示，截至3月20日，内地累计接种7,495.6万剂次，以14亿人口计算，接种率仅5.4%，要达到由衞健委高级专家组组长钟南山提出的目标，全国接种率在6月达到四成，仍有很大距离。今年2月，有调查指浙江省的医疗卫生人员学历越高，接种疫苗的意愿就越低，主要是担心疫苗副作用和有效性。上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏去年12月曾提出，“要打是领导干部要先打”，可起到示范作用。不过，中共领导人至今未有公开响应张文宏的呼吁，反而张文宏提出“让领导先打”论不久，他本人就向内媒表示，已接种国产的病毒灭活疫苗。

据苹果日报该报道，中国央视1月曾报道指印尼、塞尔维亚、土耳其等国的领导人已接种或即将接种中国研发的武肺疫苗，藉以展示对中国疫苗的安全性、有效性已得到外国认可，但大陆媒体对报道中共领导人是否已接种武肺疫苗，则只字不提。

习近平等领导人至今未有公开承认是否已接种新冠疫苗，变相令外界对大陆研发疫苗更没有信心。民进党立委陈亭妃今年1月就台湾是否应购买大陆疫苗一事，投下不信任票，更说：“连习近平都不敢打了，台湾人民敢打吗？”不过，台湾资深传媒人黄创夏就分析，大陆3月前一直将疫苗接种年龄限制为18至59岁，现年67岁的习近平可能以此为由，暂缓接种，形容习近平可能因此放下心头大石，并以此回应张文宏言论，领导人不接种是“守法表现”。

台湾方面，73岁的行政院长苏贞昌今早身先士卒接种阿斯利康疫苗，成为台湾第一人。不少民众都关注总统蔡英文和副总统赖清德会否也带头接种，衞福部长陈时中则建议蔡英文接种台湾自行研发的疫苗，相信会很有意义。对此，总统府发言人张惇涵表示，一旦台湾自行研制疫苗成功，蔡英文与赖清德愿意以实际行动支持，让台湾民众及国际对“Made In Taiwan”的疫苗有信心。

据苹果日报说，台湾目前有3间药厂的武汉肺炎疫苗获准进入临床测试，其中高端疫苗生物制剂研发的疫苗，去年12月底已获当局批准，率先开始进行第二期临床测试，而联亚生技和国光疫苗亦分别于去年11月9日、20日送交第二期临床计划申请案，蔡英文若想以行动支持台湾产疫苗，相信仍要等待一段时间。