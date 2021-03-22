中国司法今关门审康明凯案 北京斥不透明批评是指手划脚

中国今天在北京闭门审理加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）案，申请旁听无门的美加等驻北京26国外交官，上午聚集在法庭外声援加拿大，并对2名加国公民受审却毫无透明度表达不满。针对前加拿大外交官康明凯今天在北京闭门受审，加国驻中国临时代办倪杰民批评中方庭审程序不透明。中国外交部发言人华春莹今天则说，加方此举是“指手划脚”，且双重标准，作法虚伪无理。

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据中央社今天报道称，中国方面今天在北京闭门审理康明凯案，申请旁听无门的加拿大、美国、英国、德国、澳洲、荷兰、捷克等26国驻北京大使馆的28名外交官，上午前往审理的北京市第二中级人民法院前声援。

北京市第二中级人民法院上午开庭，审理康明凯被控“为境外刺探国家秘密和情报”案。而另一名被中国拘留、并同被指控窃密的加拿大商人史佩弗（Michael Spavor），19日则在辽宁省丹东市中级人民法院受审，同样是闭门审理。加拿大驻中国使馆临时代办倪杰民（Jim Nickel）在现场说，加国多次要求旁听对康明凯的庭审，但都被拒。“现在我们看到庭审程序本身不透明，我们对此非常不安”。

前往声援的美国驻中国大使馆代理公使柯有为（William Klein）上午站在倪杰民身旁指出，美国总统拜登（Joe Biden）和国务卿布林肯（Antony Blinken）曾表示，有关康明凯和史佩弗的案件，美国将这两人视为“美国公民”。

美国政府2018年间指控，华为透过香港第三者汇丰银行帐户与伊朗交易，违反美方对伊朗制裁，而华为财务长孟晚舟未诚实告知汇丰，涉嫌隐瞒。在美方要求引渡下，加拿大警方于同年12月1日在温哥华机场逮捕孟晚舟，自此产生中国与加拿大之间的冲突。

孟晚舟被捕后不到1个月，中国便动手逮捕康明凯及史佩弗，并声称康明凯涉嫌“为境外刺探国家秘密和情报犯罪”，史佩弗则涉嫌“为境外窃取、非法提供国家秘密犯罪”。国际社会普遍认为，中国此举是为报复加国逮捕孟晚舟，但中方则声称两人被捕与孟晚舟案无关。

至于提出引渡要求的美方，自拜登政府上任后，布林肯2月15日签署加拿大倡议起草的“反对在国与国关系中任意拘押宣言”时指出，现在是向每一个任意拘押外国公民、试图把他们作为筹码的政府“发出明确讯息的时候”，国际社会不会容忍这种做法。

据中央社说，日前在美国阿拉斯加举行的美中高层会晤中，布林肯及国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）曾当场对中国逮捕、起诉和庭审康明凯和史佩弗案明确表达关切。

前加拿大外交官康明凯今天在北京闭门受审，加国驻中国临时代办倪杰民批评中方庭审程序不透明。中国外交部发言人华春莹今天说，加方此举是“指手划脚”，且双重标准，作法虚伪无理。中国外交部下午举行例行记者会。据香港电台消息，华春莹在回答媒体提问时，作上述表示。据华春莹批评，加方驻中国使馆人员对中方“依法处理”加拿大公民在中国个案是“指手划脚”，中方强烈反对加方“干涉中国司法主权”。

华春莹声称，中方依法保障加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）的诉讼权利。因案件“涉及国家安全”，中方依法不公开审理案件“无可指责”。她又宣称，即使在加拿大，法官也有权决定出于国家安全需要而不公开审理案件。因此，加方人员说法是“双重标准，作法虚伪、无理”。至于孟晚舟案，华春莹声称，“有关案件彻头彻尾是政治事件”，加拿大在当中“扮演不光彩及帮凶的角色”，中方要求加方立即释放孟晚舟。