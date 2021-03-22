中国说依法审判两加人 择日宣判 康明凯妻悲预囹圄

加拿大前外交官康明凯(Michael Kovrig)周一在北京受审，北京市第二中级人民法院表示，康明凯及其辩护律师到庭参加诉讼，第二中级人民法院将依法择期宣判。就康明凯在中国受审，他的妻子接受媒体访问时表示，由于中国法院定罪率超过99%，因此她已接受康明凯被判有罪的可能性。北京坚称逮捕这两名加拿大人与华为首次财务官孟晚舟在加拿大被捕无关。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，加拿大前外交官康明凯在京受审，北京二中院说将依法择期宣判。

据北京市二中院网站周一晚间发布新闻稿称，2021年3月22日，因案件涉及国家秘密，依法对加拿大籍被告人康明凯为境外刺探国家秘密、情报案，不公开开庭进行了审理。

上周五另一名加拿大人迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)在中国受审。辽宁省丹东市中级人民法院表示，因案件涉及国家秘密，该院依法对加拿大籍被告人迈克尔为境外刺探、非法提供国家秘密案不公开开庭进行了审理，将依法择期宣判。

迈克尔和康明凯两年多前因涉嫌间谍活动被中国逮捕。

路透社说，北京坚称逮捕这两名加拿大人与华为首次财务官孟晚舟在加拿大被捕无关。

加国前外交官中国受审 妻：已接受他被判罪可能

据法新社说，加拿大驻北京公使倪杰民（Jim Nickel）今天向记者表示，康明凯的审讯已展开，外交人员「被禁止」进入法庭。他说：「我们对于无法入内旁听，以及法律程序缺乏透明性感到相当困扰。」法院人员对记者说，之所以禁止外人进入，是因为本案涉及国安问题。倪杰民说，来自26国的代表今天聚集在法院外，同声呼吁当局尽速释放康明凯。

美国驻中国使馆代理公使柯有为（William Klein）在法庭外对媒体表示，美国对中方「未给予两位加拿大公民最低程度的程序性保护措施深表关切」。

就加国前外交官中国受审，康明凯妻子说已接受他被判罪可能。据法新社说，加拿大前外交官康明凯在中国受审，他的妻子接受媒体访问时表示，由于中国法院定罪率超过99%，因此她已接受康明凯被判有罪的可能性。