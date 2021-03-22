中国驻法使馆再推控疯狗太多

中国驻法国大使馆日前发挥“战狼外交”精神，与法国政、学界互相骂战，21日更在官网上刊登一篇用语直白俚俗的文章，指“如果真有战狼的话，那是因为疯狗太多太凶”。文章还说，“如果真有战狼的话，那是因为疯狗太多太凶，包括一些披着学术和媒体外衣的疯狗对中国疯狂撕咬。有人希望中国的外交最好是羔羊外交，对外来的攻击忍气吞声、息事宁人。这样的时代已经一去不复返了！”

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据中央社今天报道说，中国战狼外交引法国众怒，中国驻法使馆辩：因为疯狗太多。消息说，中国驻法国大使馆日前在法国学者波恩达兹（Antoine Bondaz）推文下留言“petite frappe”（小流氓），引起对中国“战狼外交”的批评。21日中国驻法国使馆网站在题为“关于言论自由的民主讨论”的文章中称，“要借此机会来一次民主讨论，掰扯掰扯”。

据文章声称，这名法国学者“跪舔台湾当局”、“疯狂地逢中必反”、“死乞白赖地纠缠中国使馆”，“中国使馆之所以在一年前拉黑他，就是不想搭理他。此次用‘petite frappe’一词回应他的挑衅推文也是为了避免与他纠缠。”文章认为，“外交就是维护国家利益和形象。如果中国的国家利益和形象受到威胁和损害，我们的外交官就要冲上去拚命守护。”

据该文章又说，“如果真有战狼的话，那是因为疯狗太多太凶，包括一些披着学术和媒体外衣的疯狗对中国疯狂撕咬。有人希望中国的外交最好是羔羊外交，对外来的攻击忍气吞声、息事宁人。这样的时代已经一去不复返了！”

据中央社说，这起纷争源于中国驻法大使卢沙野2月18日发出一封关于台湾、且措辞严厉尖酸的信给执政党共和前进党参议员李察（Alain Richard），要求他取消正在组织的国会访台团，引起法国社会不满。波恩达兹因此推文批评中国外交官员无权指挥法国民选官员。