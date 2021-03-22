俄外长北京结帮 促少用美元

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周一展开访问中国行程，并呼吁两国一同减少对美元及西方支付系统的倚赖，以抵抗他口中所说的西方意识形态。消息没有提及中国的回应。

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据路透社今天报道说，俄罗斯外长拉夫罗夫展开访华行程，他呼吁中俄减少使用美元。

拉夫罗夫展开两日访华行程，预料将与中国外长召开会谈；目前中俄两国与美国拜登政府的关系均陷入僵局。

美国与中国官员周五结束了美方称之为“艰难而直接”的阿拉斯加会谈。这场会晤直接展现出世界两大经济强国之间深刻的紧张关系。

美国指控俄罗斯操弄2020年总统大选，俄罗斯当局虽然否认，但恐怕得迎接美国新一轮的制裁。拉夫罗夫在展开访华行程前对中国媒体表示，俄中被迫撇开美国独立发展，好让美国遏制技术发展的企图无法得逞。根据周一公布的受访纪录，拉夫罗夫表示，“我们需通过提高技术独立性，并转移至使用我们本国货币和替代美元的全球货币支付，来降低制裁风险。”拉夫罗夫还说，“我们需摆脱使用受西方控制的国际支付系统。”

路透社说，在拉夫罗夫访华前，中国《环球时报》暗示拉夫罗夫此行象征着中俄密切协作将抗衡“美国制造麻烦”的影响。环球时报指出，拉夫罗夫访华的时机别具意义意，因为在中美面对面沟通后，中国选择分享重要议题信息和观点的第一个国家就是俄罗斯。