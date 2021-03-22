北京报复列荷兰议员 中国大使受召见质问 伦敦宣布制裁

中国今天与欧洲联盟过招，中国列出欧盟议会以及成员国议会议员，学者和欧盟机构一长串名单祭出报复措施，不准涉及人员进入中国包括香港澳门，或进行合作,荷兰议会议员舍尔茨玛也在遭到制裁名单中。荷兰外交部今天召见中国驻荷兰大使质问。最新消息说，英国开始对中国新疆涉案4官员及企业实施制裁。

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据法新社今天引述荷兰外交部消息，荷兰外交部今天召见中国驻荷兰大使，质问中国制裁名单中有荷兰欧洲议会议员舍尔茨玛。一共有10名欧洲议会和各成员国议会议员以及学者，被中国列入制裁名单。

荷兰外交部报告说，荷兰政府得知荷兰欧洲议会议员舍尔茨玛在列中国报复欧洲联盟制裁4名在侵犯新疆维吾尔人人权指控中犯有罪责的名单中，召见了中国驻荷兰大使。

据法新社说，荷兰议会议员舍尔茨玛今天在推特上表示，当中国对维吾尔族人犯有种族清洗罪，我就不会保持沉默。荷兰议会议员舍尔茨玛分属中左的D66党派。舍尔茨玛说，这个制裁，表明中国对来自外界的批评是敏感的。他希望他的同行也能利用这一机会再次发声。

荷兰政府发言人说，荷兰外长Stef Blok今天稍晚在欧盟布鲁塞尔外长会议后将会就此议题发表回应讲话。

针对欧洲联盟对中国4名官员和一个实体的制裁决定，中国作为报复，立即宣布对包括荷兰议会议员舍尔茨玛在内的欧洲以及各成员国议会议员，学者共10人进行制裁。另外，欧盟理事会政治与安全委员会，欧洲议会人权分委会，德国墨卡托中国研究中心，丹麦民主联盟基金会也被北京报复制裁。制裁涉及的人员被禁止进入中国以及合作。他们的家人也不得进入中国。

据法新社说，人权捍卫者指控中国将100多万维吾尔族人和其他少数民族穆斯林人强制性关进西北部地区的集中营机构，并指控对妇女强制节育，强制劳动。

欧洲联盟今天稍早通过决定，对4名责任官员和一家企业进行制裁。

消息没有涉及中国大使被荷兰政府召见的细节。