华尔街日报 : 中国对拜登的警告

美国华尔街日报21日发表社论，题为“中国对拜登的警告”（China's Warning to Biden）。文中提及，美国在阿拉斯加会谈学到的教训显示，中俄等敌国已嗅到美国的弱点。

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中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪上周在阿拉斯加与拜登政府官员进行首场美中高层会谈，期间训斥美国国务卿布林肯及白宫国安顾问苏利文。美国华尔街日报21日发表社论指出，这显示美中关系新现实，中俄等敌国正试图了解，是否可以利用美国总统拜登的弱点，重施针对前总统奥巴马的故技。

文中提及，这虽然只是一场会议，但已为全球最重要的双边关系定调。传言说，中方在闭门会议的争吵，与公开评论时一样强硬。中方正表明，在美国前总统特朗普执政多年后，北京希望美国回到奥巴马时期容忍中国在全球挺进的政策。

拜登政府在就职后头两个月，在各项涉中议题上措辞强硬。在阿拉斯加会谈前，布林肯与苏利文精心安排一系列与印太盟邦的会议，并与韩国就驻军费用分摊达成协议。

但文章强调，美国真正的挑战将是如何应对来自中国、俄罗斯及伊朗等敌国的侵略企图。这三国强人领袖仍记得，他们如何在奥巴马时期自由派国际主义者掌权时挺进。

文章指出，这三个区域强权正试图了解，美国新政府是否为“奥巴马2.0”[1]；美国的最大考验将是中国，中国日益有信心，认为自身战略优势胜过衰退中的美国。

中央社尤其注意到：华尔街日报社论中提到，对于美国而言，台湾的未来可能是最令人忧心挑战。作为全球半导体生产中心，台湾对美国经济利益至关重要，同时也是民主盟邦。中国国家主席习近平已表明，收复台湾是优先课题，且中国正在建立能快速侵台武力。习近平渴望拿气候变迁议题上承诺，换取美国对台湾问题的默许。

华尔街日报社论最后警告指出，美国现正处于危险时刻，因为全球流氓政权正在测试拜登政府的决心。美国在阿拉斯加会议学到的教训，是必须严正看待的来自北京的警告。

[1]