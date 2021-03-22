巴基斯坦总理夫妇均染新冠病毒

巴基斯坦总理伊姆兰汗(Imran Khan)本人感染COVID-19病毒几小时后，他的妻子布什拉比比(Bushra Bibi)的COVID-19检测呈阳性。伊姆兰·汗在推特上感谢所有人对他和他妻子的祝福和祈祷。“我想感谢巴基斯坦的每一个人。他们在国外祝福和祈祷，希望第一夫人和我能尽快从新冠肺炎中康复。”上周四，伊姆兰汗接受了中国国药集团生产的第一剂疫苗。未知总理夫人是否也注射了中国疫苗。

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据路透社今天引述美国CBS消息说，继伊姆兰·汗之后，巴基斯坦第一夫人也被检测出COVID-19阳性。据该国官员们说，巴基斯坦总理和第一夫人布什拉·比比(Bushra Bibi)“虽然症状轻微，但感觉很舒服”。周六，巴基斯坦总理伊姆兰汗(Imran Khan)本人感染COVID-19病毒几小时后，他的妻子布什拉比比(Bushra Bibi)的COVID-19检测呈阳性。

伊姆兰·汗在第一次接种疫苗两天后就被感染了。本周四，这位68岁的前板球名将注射了中国国药集团生产的疫苗，中国正在与第三波甲型h1n1流感病毒作斗争。

总理政治沟通特别助理Shahbaz Gill博士在乌尔都语的推特上说，总理和第一夫人感谢祝福他们的人的良好祝愿。他补充说，现年68岁的伊姆兰·汗将继续通过视频会议履行公务。他在推特上说:“总理伊姆兰·汗和第一夫人巴沙里·伊姆兰对轻微症状感到舒服。”

早些时候，总理负责巴基斯坦海外事务的特别助理赛义德·祖尔菲·布哈里(Syed Zulfi Bukhari)表示，汗只是轻微咳嗽和发烧。

该报道说，巴基斯坦总理和他的妻子于周六感染了新冠病毒，这一天该国记录了自去年7月以来COVID-19病例的最高数字。

汗先生最近经常举行会议，包括出席在首都伊斯兰堡举行的有很多人参加的安全会议。据路透社报道，他在大会上讲话时没有戴口罩，并于周五参加了另一场以类似方式为贫困人口住房项目揭幕的集会。

周六，莫迪总理也祝愿伊姆兰·汗从新冠肺炎中“迅速康复”。莫迪总理在推特上说:“祝愿伊姆兰·汗总理从新冠肺炎中迅速康复。”

根据约翰霍普金斯大学的冠状病毒追踪系统，巴基斯坦迄今报告了626802例病例和13843例死亡。

据报道，巴基斯坦卫生部长稍早表示，总理伊姆兰·汗(Imran Khan)的Covid-19检测呈阳性。部长费萨尔•苏丹在推特上写道，这位68岁的老人“在家里自我孤立”。

汗曾是印度国家板球队队长，于2018年8月成为印度总理，他在两天前接种了第一次疫苗。

该报道称，接种疫苗有助于培养对导致Covid-19的病毒的免疫力，但通常需要几周的时间才能形成保护，而在这段时间内，接种疫苗的人仍然容易受到伤害。

据伊姆兰·汗的一位高级顾问说，他在出现“轻微咳嗽”后接受了冠状病毒检测，现在他有轻度发烧。

周四，他接受了中国国药集团生产的第一剂疫苗，这位前板球巨星目前身体状况良好。

在巴基斯坦，疫苗接种犹豫不决一直是一个主要问题，总理决定广播自己接受注射的视频，此举受到了赞扬，被认为是鼓励其他人也这样做。