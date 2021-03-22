拉夫罗夫访华微妙？ 华春莹称不针对任何国家

中国外交部发言人华春莹周一表示，俄罗斯外长拉夫罗夫访华，中俄将就双边关系以及在国际和地区问题中的协作，包括近期中俄双方的高层交往等一系列广泛议题进行深入沟通。美国与中国官员上周五结束了美方称之为“艰难而直接”的阿拉斯加会谈。这场会晤直接展现出世界两大经济强国之间深刻的紧张关系。华春莹指中国与俄罗斯的关系“坦坦荡荡，光明磊落”。

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针对俄罗斯外长拉夫罗夫访华，中国外交部称中俄关系发展不针对任何特定国家，将就国际问题协作深入沟通。据路透社报道，华春莹今天在外交部例行发布会上称，拉夫罗夫已抵达中国，国务委员兼外长王毅同其的会谈将在中国广西桂林举行，“相信这次会谈一定会促进中俄关系取得进一步的发展”。

当被问及，俄罗斯外长此时访华是否是安克雷奇中美高层战略对话之后的“特意安排”，华春莹表示，中俄关系的发展，不针对任何特定的国家，“我们的关系坦坦荡荡，光明磊落”。她称，在外交关系当中，任何一个访问其实都需要双方事先商定，而且中俄本来就是非常亲密的伙伴，双方也一直在各个层级保持着密切交往。中国、俄罗斯和美国都是联合国安理会的成员，各方对于世界的和平安全都负有重要的责任。拉夫罗夫此次访问将进一步巩固中俄关系高水平发展的良好势头。

据路透社说，美国与中国官员上周五结束了美方称之为“艰难而直接”的阿拉斯加会谈。这场会晤直接展现出世界两大经济强国之间深刻的紧张关系。