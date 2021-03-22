杨洁篪大棒舞后 北京始喂美国胡萝卜？

美中阿拉斯加对话3月19日结束，图为对话场上的中方负责人杨洁篪与王毅。

美中高层对话激烈争执后，中方开始降低调门给予正面评价。中国外交部发言人华春莹今天说，这项对话是“及时的、有益的，加深了相互理解”。双方并在一些合作领域“达成了一些共识”。华春莹还说，中方致力于与美方实现“不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢”，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。希望美方也能相向而行，特别是要“尊重和照顾彼此核心利益与重大关切”。

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激烈争执后中国降低调门，正面评价美中对话。据中央社今天报道称，中国外交部下午举行例行记者会，华春莹在回答媒体询问时，作上述表示，而她全程都使用美方并不认同、且不使用的“战略对话”一词，形容这场对话。

据中央社引述中国媒体消息，华春莹声称，中方致力于与美方实现“不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢”，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。希望美方也能相向而行，特别是要“尊重和照顾彼此核心利益与重大关切”。在此基础上，中方对中美继续对话的大门始终是敞开的。她说，对话期间，中美双方围绕各自内外政策、中美关系及共同关心的重大国际地区问题，进行了“坦诚、深入、长时间、建设性”的沟通。对话是“及时的、有益的，加深了相互理解”。

华春莹声称，双方同意按照两国元首通话精神，保持对话沟通，开展互利合作，防止误解误判，避免冲突对抗，推动中美关系健康稳定发展，“双方都希望继续这种高层战略沟通”。她强调，在对话中，中方在涉及自身主权、安全、发展利益的问题上“阐明了坚定立场，相信美方对此有了更清晰的认识”。中方向美方明确指出，主权和领土完整是“重大原则问题，美方不要低估中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心，不要低估中国人民维护民族尊严和正当权益的意志”。

但华春莹宣称，在对话中，美方重申在台湾问题上坚持“一个中国政策”。

华春莹说，双方对就一些具体领域合作及问题进行了讨论，并“达成了一些共识”。例如双方均致力于加强在气候变化领域对话合作，双方将建立中美气候变化联合工作组；探讨了为各自外交领事人员接种新冠（COVID-19）疫苗作出对等安排，同意将本着对等互惠精神，就便利彼此外交领事机构和人员活动以及媒体记者相关问题进行商谈。

她表示，双方在对话中同意就经贸、两军、执法、人文、卫生、网络安全及气候变化、伊朗拥核、阿富汗、朝鲜半岛、缅甸等一系列问题保持和加强沟通协调。