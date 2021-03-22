杨洁篪怼美狠句印成爱国商品 售贩发大财

中美阿拉斯加对话中方领队，中共政治局委员，中共中央对外事务办公室主任杨洁篪3月18日在开幕式上讲话的情形。

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪日前在中美高层战略对话上的霸气回应，已经被印在了T恤、雨伞、手提袋、打火机和手机壳上，成为中国电商平台上的热卖商品。路透社说，对中国官员在与拜登政府官员首次面对面会晤的表现，中国社交媒体一片赞声。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，杨洁篪呛美金句印上T恤衫，中国商家大发爱国财。据一位T恤卖家说，“我爱我的国家，因此我必须要支持爱国主义。”

杨洁篪在周四会晤中回击美国国务卿布林肯的言论，批评美国的外交和贸易政策，以及美国国内的民主状况。他的一些金句，譬如“中国人不吃这一套”、“美国没有资格居高临下同中国说话”以及英文“Stop interfering in China’s internal affairs”已经出现在阿里巴巴的淘宝、京东和拼多多等中国电商平台的商品上。

根据淘宝的数据，印有杨洁篪呛美金句的T恤衫已经卖出数百件，单件售价介于30-60元人民币。印有杨洁篪金句的手机壳在淘宝上的售价从12到40元人民币不等。微博上多数网民表示，他们很愿意买，有人称这是“真正的爱国生意”。