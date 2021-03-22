欧盟通过制裁中国官员决定 北京愤怒反击

欧洲联盟今天召开会议，通过制裁中国官员决定。同一天会议中，还通过了相关制裁缅甸与土耳其官员决定。欧盟落实稍早讨论的制裁议案。制裁主要聚焦禁止颁发签证，冻结在欧盟的财产。中国官员4人因被指控在新疆针对维吾尔人侵犯人权而遭到制裁。中国方面立即做出回击，对欧盟议会以及成员国议会议员，学者，和欧盟机构祭出报复制裁。欧洲联盟机构与议会官员今天对北京的制裁提出批评，并称不可接受。

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据法新社消息说，欧洲联盟今天以捍卫人权名义，分别对中国，缅甸以及土耳其祭出制裁决定。

针对中国被指控在新疆践踏人权，侵害维吾尔族民众权利，欧盟对4个中国官员，以及相关企业决定制裁。法新社消息没有提及遭制裁中国官员名单细节。

不过，欧盟提及并不希望与受制裁的国家断绝关系与合作。

据该消息，欧盟制裁决定，由欧盟国家大使写拟，欧盟会议今天上午通过。

法国外长勒德里安今天出席了欧盟会议，该会议应当为25日和26日的欧盟峰会准备决议案。

据法新社说，中国立即回击欧盟的制裁决定，并指控欧盟的制裁决定是建立在谎言，诬陷以及无知基础上对中国内政粗暴干预。

据中国外交部官网迅速刊发的声明文件，中国立即对欧盟和多个成员国10多位议员，学者祭出制裁。欧盟理事会政治与安全委员会，欧洲议会人权分委会，德国墨卡托中国研究中心，丹麦民主联盟基金会等，遭到制裁。

根据中国官方说，遭中国制裁相关人员及其家属被禁止入境中国内地及香港、澳门特别行政区，他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。

根据中国官方列出名单，10名人员和4个实体实施制裁，包括：欧洲议会议员彼蒂科菲尔、盖勒、格鲁克斯曼、库楚克、莱克斯曼，荷兰议会议员舍尔茨玛，比利时议会议员科格拉蒂，立陶宛议会议员萨卡利埃内，德国学者郑国恩，瑞典学者叶必扬，欧盟理事会政治与安全委员会，欧洲议会人权分委会，德国墨卡托中国研究中心，丹麦民主联盟基金会。

中国官方指控欧方严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息。中国还指控3月22日，欧盟基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个人和实体实施单边制裁。欧方此举罔顾事实、颠倒黑白，粗暴干涉中国内政，公然违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中欧关系。

中国说，中方对此表示坚决反对和强烈谴责。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。