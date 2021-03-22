法国将召见中国驻法大使

法国外交部将召见中国驻法大使。路透社巴黎消息报道，外交部3月23日(周二)将召见中国驻法大使卢沙野。法国外交部表示：“并不是通过对学术自由，言论自由和民主自由的攻击，北京当局就可以对欧盟所关注的议题做出回应。

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法国外交部发言人范德穆尔（Agnes von der Muhll）22日表示，外交部已约见一再对法国国会议员和一名研究人员加以侮辱和威胁的中国大使卢沙野。

范德穆尔在每日简报中告诉记者：“中国大使馆近日连连公开发出令人无法接受的言论，包括对法国国会议员和一名研究人员加以侮辱和威胁，使我们记起规范外交关系的维也纳公约所指的与外国大使馆相关的基本规定，尤其是关于公众传播的规定。”

“我们吁请中国大使馆，严格遵守这些规定。”

中国驻法大使又因辱骂法国学者引起震惊。中国驻法大使卢沙野二月份致函法国参议院，要求其取消访台代表团行程，遭到拒绝后，法国知名学者、中国问题专家法国战略研究基金会(FRS)研究员邦达兹(Antoine Bondaz)3月16日在推特上发文说，卢沙野这封信是对法国民主制度的干预，北京无权对法国的民选官员指手画脚，更何况是一名外交官。

中国驻法使馆于3月19日作出反应，也在推特上对邦达兹指名道姓，使用了“小流氓”“小混混”等言辞。消息传出后，法国《世界报》在报道中说，这是战狼外交再现，不顾起码的外交尊严和礼节。

巴黎政治学院的中国问题专家白夏教授分析说，卢沙野大使攻击邦达兹的原因可能与他新开设的台湾问题研究项目有关。

法国外交部发言人范德穆尔（Agnes von der Muhll）22日表示，外交部已约见一再对法国国会议员和一名研究人员加以侮辱和威胁的中国大使卢沙野。

范德穆尔在每日简报中告诉记者：“中国大使馆近日连连公开发出令人无法接受的言论，包括对法国国会议员和一名研究人员加以侮辱和威胁，使我们记起规范外交关系的维也纳公约所指的与外国大使馆相关的基本规定，尤其是关于公众传播的规定。”

“我们吁请中国大使馆，严格遵守这些规定。”

中国驻法大使又因辱骂法国学者引起震惊。中国驻法大使卢沙野二月份致函法国参议院，要求其取消访台代表团行程，遭到拒绝后，法国知名学者、中国问题专家法国战略研究基金会(FRS)研究员邦达兹(Antoine Bondaz)3月16日在推特上发文说，卢沙野这封信是对法国民主制度的干预，北京无权对法国的民选官员指手画脚，更何况是一名外交官。

中国驻法使馆于3月19日作出反应，也在推特上对邦达兹指名道姓，使用了“小流氓”“小混混”等言辞。消息传出后，法国《世界报》在报道中说，这是战狼外交再现，不顾起码的外交尊严和礼节。

巴黎政治学院的中国问题专家白夏教授分析说，卢沙野大使攻击邦达兹的原因可能与他新开设的台湾问题研究项目有关。