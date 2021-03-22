法新社：中国驻法使馆暴怒对法一学者开骂

"小流氓", "疯狂的鬣狗" : 法新社说中国驻法大使馆无节制开骂法国一位学者。中国使馆指控该法国学者过分批评中国，但此番指控引发众多抗议。

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据法新社今天报道称，这一开骂升级从大使馆周五发出的推文开始，称战略研究基金会（FRS）研究员（Antoine Bondaz）安托万·邦达兹（Antoine Bondaz）是一个“小流氓”，因为他谴责了中国对希望前往台湾访问的法国议员施加压力。

法国地缘政治专家们和法国的民选代表则捍卫这名中国问题专家。该名专家与中国使馆的冲突已有数月，中国使馆拉黑了这位学者的Twitter帐户。

据中国使馆周日在其网站上回击说：“有人责怪中国大使馆“攻击一个独立研究人员”。实际上，此人只是一个意识形态魔兽。” 中国使馆指控该学者有亲台湾立场。中国使馆还指控该学者是“疯狂的鬣狗”，并指控他们这些人“披着研究人员和媒体的外衣，疯狂地袭攻击中国”。

中国使馆否认越过了外交红线。法新社说，法国有呼吁法国外交部应当严惩中国使馆的过分。但中国使馆指出，外交就是要捍卫国家的利益和形象。

法新社说，邦达兹星期天再次谴责中国外交失控，对中国在国外的外交完全有罪不罚”和失控的言论感到遗憾。

中国驻法使馆多次针对批评中国尖锐交锋反击。中国驻法大使卢沙野近期坚决反对法国议员访问台湾计划。但法国外交部回敬说，法国议员自由决定他们的访问与会见计划。

法新社说，中国将台湾视为所属领土一个省份，并威胁，如果台湾在美国支持下正式宣布独立，将使用武力。