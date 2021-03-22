港澳新闻加审查 RSF呼吁特首抵抗北京

据无国界记者组织今天发布新闻稿指出，香港电台（港台）和澳门广播电视股份有限公司（澳广视），过去几周以来，相继遭自家高层审查，独立性面临威胁。该组织呼吁两地特首应抵抗北京当局要求审查媒体的命令。根据RSF世界新闻自由指数报告，香港过去曾是新闻自由的堡垒，2002年时名列第18名，2020年已掉到第80名；中国则在180个国家里排第177名。

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据中央社今天报道称，无国界记者组织（RSF）今天指出，香港和澳门的公共广播电台高层干预编辑，使新闻制播独立性面临威胁，戕害新闻自由。他们并呼吁两地特首应抵抗北京当局要求审查媒体的命令。文中提到，澳广视执委会在3月10日发出九条指令，要求旗下记者不得批评政府当局；港台新任的广播处长李百全则在3月11日临时抽掉政论节目，于表定播出时间前一小时内喊卡。

据RSF东亚办事处执行长艾玮昂表示，港澳各自的基本法都明言当地居民有取得独立资讯的权利，这些干预编辑独立性的动作违反了这项原则。他呼吁澳门特首贺一诚和香港特首林郑月娥，应“落实新闻自由，抵抗北京当局要求审查媒体的命令。”

据新闻稿，澳广视的葡文新闻及节目部总监彭祖匡和副总监罗比士，于3月10日的会议命令记者，“不能传播与中央政府政策相违背的资讯或观点”，并发出一连串指令，要求他们在提及香港当局时支持“爱国者治港”的原则，同时威胁记者若违反命令就会被开除。港台新任广播处长李百全过去为政务官，并无媒体经验，他在3月11日临时抽掉一档政论节目，这也是港台3月初高层异动后第二次临时下档节目。过去一年港台多次遭政府骚扰，独立性受到威胁。

据中央社报道称，根据RSF世界新闻自由指数报告，香港过去曾是新闻自由的堡垒，2002年时名列第18名，2020年已掉到第80名；中国则在180个国家里排第177名。