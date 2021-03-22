邦达兹 : 如我明天去中国 肯定得不到签证

此前法国媒体指责中国驻法大使馆辱骂了法国战略研究基金会研究员邦达兹邦达兹(Antoine Bondaz)C邦达兹3月22日接受了《法国星期日报》记者的专访。专访中邦达兹表示：北京当局在试探法国政府；法方应该指明不是没有界限的，某些言辞已经触及到了极限。

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法国学者邦达兹3月22日接受《星期日报》专访全部内如如下：

记者问： 为何您被中国驻法大使馆作为攻击目标？

邦达兹：因为我在媒体和社交网上比较活跃，在这些平台上充分表达了自己的看法。我是少数会对他们直截了当的人，所以他们反驳时会更容易些。我们对一些事情不应该保持缄默；我有我的论据。我不希望他们把那种语言元素强加给我们。我也希望我们能够像任何主题一样来讨论中国议题。

记者问：是中国的外交更强硬了还是一个孤立的事件？

邦达兹：这与中国驻法大使卢沙野个人有关。中国政府某些言论也有更具攻击性，但中国驻法大使很特别。他极大地夸大了中国的活力。他与其他驻外使节不太一样，特别是其他驻欧的人不一样。驻法大使对记者、法国地方官员；现在又针对法国学者采取极具攻击性的言辞。没有人对此表示支持，政界一般对这种事情也是不表态的。在没有阅读参议员信件全部内容时，就对“国会访台团”施加压力。目前在法国已没有针对中国的辩论。

记者问：那么法国官员的“被动”是否可以表达您感受到的“有罪不罚”的现象？

邦达兹：当然是这样。您看到“法中协会”说什么了吗？当然不是让法中协会去批评北京当局，这不是他们的职责，但至少要提醒大家，有一个辩论的框架，也应该尊重辩方。

记者问： 您是否担心这次碰撞会对您的工作产生影响？

邦达兹：这不会影响我的日常工作。我的文献研究是基于中国的报刊，它不会对任何事情产生影响。但如果明天我去申请去中国，我肯定是拿不到签证的。可笑的是，中国大使馆在声明中呼吁实现民主自由，实际上它在尽一切努力避免辩论。我只是一名学者，既不是官员也不是从政者。我在分析一些情况，我批评的是使馆某些不可接受的行为。我只希望中国成为自由和理性辩论的主题。而当前，在法国有关中国议题的辩论都被大使馆“插上插销”。

记者问：政府有没有支持您？

邦达兹：我不想谈论和外交部的互动。我认为法国当局采取任何形式的反应都是重要的。如果是俄罗斯或美国使馆做出同样的事情，这是绝对行不通的。而中国正在试探我们。我们应该说明是有界限的，而且已经触及到了极限。