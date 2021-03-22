220艘海上民兵船怼菲律宾？中国说渔船避风而已

菲律宾日前发现220艘中国海上民兵船一齐现身南海，要求中方召回这些船只。中国驻菲律宾大使馆今天声称，当时是中方的渔船在避风，没有海上民兵船，且当地海域是中国南沙群岛的一部分。

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菲律宾质疑民兵船现身南海，中国使馆今天说：渔船避风。据中央社报道说，中国驻菲律宾大使馆今天透过微信公众号首度证实，这一事件发生在南沙群岛的牛轭礁附近海域。但中国馆方宣称，牛轭礁是“中国南沙群岛的一部分”。长期以来，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼。近期由于海象原因，中方一些渔船在牛轭礁附近避风，“这很正常，没有所谓中国海上民兵船”。

中国馆方又说，任何“无端揣测”都是无益的，希望有关方面“理性看待”。

据该报道，菲律宾政府一个跨部门工作小组20日表示，菲国海岸防卫队（Coast Guard）报告，7日在南海发现约220艘船只列队停泊在该海域一处礁石附近，这些船只是由中国海上民兵人员操控。菲律宾国防部长罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）21 日则呼吁中国当局，召回在有争议南海海域出现的220艘中国民兵船，并指这些民兵船的存在“显然是将这个地区军事化的挑衅行动”。据罗伦沙纳指出，菲律宾呼吁中国停止这项“入侵行动”，立即召回这些侵犯菲国海洋权和侵入菲国主权领土的船只。