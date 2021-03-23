中俄外长联合声明 暗批美国

北京人民大会堂举行签字仪式上，桌上摆着俄罗斯国旗(左）和中国国旗 2018年6月8日

俄罗斯和中国两国外长3月23日发表联合声明，展示它们决心共同对抗西方国家对这两个国家发生的践踏人权和打压反对派的做法而提出的谴责和采取的制裁行动。

广告 继续浏览后续

中国外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫拒绝接受西方国家对两国威权主义政治制度提出的批评。中共不容许国内存在政治反对派，对社会进行严密控制；而俄罗斯领导人普京对国内要求实行开放的反对派进行重手打压。

王毅和拉夫罗夫周一在中国南宁举行了会谈。双方指责美国干涉别国内政，敦促美国回到伊核协议上来。美国上届总统特朗普退出了这个协议。拜登在处理伊核协议的时候非常谨慎。俄罗斯和中国都与德黑兰保持密切关系。这三个国家在反美问题上立场是一致的。

在冷战时期，中俄曾经为争夺国际共产主义运动领导权而进行过激烈竞争。最近几年，两国关系在反美的基础上得到了快速的发展。双方在军事、科技、自然资源贸易等方面展开了广泛的合作。

王毅和拉夫罗夫在周二举行了记者招待会。王毅强硬回应了欧盟、英国、美国对参与迫害新疆维吾尔穆斯林的中国官员采取的制裁措施。

王毅说，各国都应该团结一致，反对各种形式的单边制裁。这些做法不会为国际社会所接受。

拉夫罗夫表示，西方的制裁拉近了俄罗斯与中国的关系。他谴责西方“把自己的规则强加在所有国家之上”。“如果欧洲打破了这些关系，简单地摧毁多年来建立起来的各种机制，那么，这在客观上可能会促使我们与中国的关系比与欧洲国家的关系更快地发展，”拉夫罗夫补充说。

中俄还要求联合国安理会常任理事国举行峰会，讨论目前国际政治局势动荡升级问题。莫斯科表示，美国现在做法具有毁灭性的风险。

俄罗斯外交部在其网站发表的声明说：“在全球政治动荡加剧的时候，联合国安理会常任理事国尤有必要建立直接对话渠道，解决符合维护全球稳定的人类共同的问题。”

路透社说，过去一直是莫斯科单方面推动联合举行这样的峰会。声明虽然没有点名美国，但塔斯社引用拉夫罗夫在与王毅会谈后的记者会说的话称，莫斯科和北京都对美国的做法感到不满。

塔斯社引用拉夫罗夫的话说，美国联合其在冷战时期的军事和政治盟友试图摧毁国际法律结构。

中俄外长在联合声明中说，没有任何国家应该把自己的民主模式强加在其它任何国家。

声明说，以“推进民主”为借口干涉主权国家内政不可接受。

对于国际社会强烈关注的新疆维吾尔穆斯林等少数民族遭到迫害的问题，中国辩称，所谓的拘押营实际上是职业培训中心，维吾尔和新疆其它穆斯林少数民族自愿参加有关职业培训和去极端化的教学课程。

中国否认发生过100多万维吾尔人被强迫关进再教育营，被迫放弃本民族文化，被迫向中共和习近平表示效忠的事情。但是，国际媒体、外国政府、活动团体都表示，新疆发生的诸如践踏人权、强迫劳动和强制性节育等现象现在依然没有停止。

几年前，新疆是反政府暴力行为多发的中国省份。但北京现在称，新疆政府采取的大规模反恐措施收到明显的成效，最近几年新疆的社会环境已经趋于稳定。但是，中国当局依然对新疆实施严密控制，禁止外国人前往旅行和采访。