中国报复制裁欧盟 遭制裁者怎么说

欧洲联盟本周初召开会议，通过制裁中国新疆地方官员决定。同一天会议中，还通过了相关制裁缅甸与土耳其官员决定。欧盟是落实稍早讨论的制裁议案。制裁主要聚焦禁止颁发签证，冻结在欧盟的财产。中国官员4人因被指控在新疆针对维吾尔人侵犯人权而遭到制裁。中国方面立即做出回击，对欧盟议会以及成员国议会议员，学者，和欧盟机构祭出报复制裁。欧洲联盟机构与议会官员今天对北京的制裁提出批评，并称不可接受。 评论指，中国如此大规模制裁欧洲，在欧中关系上史无前例，也为双边关系蒙上阴影。

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据美国之音引述欧洲议会主席萨索利(David Sassoli)星期一通过社交媒体发出声明，对受到中国制裁的五名议员和欧洲议会人权小组表达“坚定支持”，萨索利说，“我重申对他们以及其他被制裁的欧盟人员和实体的支持。”

来自法国的欧洲议会议员吕克兹曼（Raphael Glucksmann）在中国的制裁名单上榜上有名。他在推特上说，“我在中国的制裁名单上，不能进入中国（还包括我的家人！），不能与中国官员或公司接触，这一切都是因为我为维吾尔族人发声、为人权发声。让我们明确指出：这些制裁是我的荣誉勋章。抗争将继续下去！”

据中央社消息说，欧盟就新疆人权问题制裁中国官员后，中国以主权受损为由，制裁欧洲支持台湾的议员和组织。不过，这些遭制裁的友台人士表示将继续推动民主和人权，不会因为中国制裁而让步。

中国外交部22日以“严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息”为由，对欧洲的10人和4机构实施制裁，被制裁的相关人员和家属将不得进入中国大陆、香港和澳门，也不能与中国进行商务往来。

据该报道，制裁名单上名列第一的是欧洲议会对中关系代表团团长包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。这位出身德国绿党的资深议员，长年来关心西藏、新疆的人权和力挺台湾，连署支持台湾参与国际组织的提案，并关切中国军机跨越海峡中线升高紧张局势。随着中国近年对外愈来愈强势，包瑞翰对中国的立场也转趋强硬，因此成了中国政府的眼中钉。去年，他与西方各国议员成立“对华政策跨国议会联盟”（IPAC ），跨国协调对中政策立场，在新疆、香港和台湾议题上带给中国不小压力。

在中国宣布制裁后，包瑞翰推文说，“中国领导人不让我访问中国大陆、香港或澳门，可是我还有台湾”。包瑞翰并谴责中国领导人威胁欧洲不要批评中国残酷侵犯人权，如此只会带来反效果，等于“搬石头砸自己的脚”。

出身德国保守党基民党（CDU）的欧洲议会友台小组主席盖勒（Michael Gahler）是另一位被中国制裁的欧洲议会议员。与包瑞翰一样，盖勒曾声援身系狱中的维吾尔学者伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti），挺台参与国际和关心台湾受到的军事威胁。去年，盖勒曾亲自到机场迎接台湾捐赠给德国的口罩，并与法国、英国等欧洲13国的友台议员串连成立友台组织“福尔摩沙俱乐部”（The Formosa Club）。

据盖勒推测，他在欧洲议会友台小组担任主席是他被制裁的原因，未来欧洲与中国将更难对话。不过，他承诺会继续支持人权和民主，不会因为中国的制裁而松手。

由丹麦前总理、也是北约前秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）成立的“民主联盟”（Alliance of Democracies）也名列中国的制裁名单。这个以守护民主和阻止独裁国家扩大势力为宗旨的非政府组织，每年都会邀请各国政要和对抗独裁的反对派领袖参加“哥本哈根民主高峰会”（Copenhagen Democracy Summit）。2019年，吴钊燮曾以“台湾外交部长”头衔与会，总统蔡英文去年也透过预录影片的方式，在峰会上分享台湾抗疫和捍卫民主的经验。

据中央社，拉斯穆森在中国制裁后推文表示，民主联盟的工作是推动全世界的自由、民主和人权，“我们永远不会对独裁国家的霸凌让步”。