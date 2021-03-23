中西对抗下 中欧全面投资协定议会审议临时取消

星期一（2021年3月22日），欧盟与美国、英国和加拿大协调行动，罕见地在同一天宣布对涉嫌在中国新疆践踏穆斯林维吾尔少数民族人权的中国官员实施制裁。之后，中国当局迅速做出回应，宣布对欧洲10名个人和4个实体实行制裁，包括多名欧洲议会的议员、欧洲一些知名智库和学者。他们都曾就中国的人权问题积极发声。欧盟和欧洲议会领导人对被中国制裁的多名议会成员表达支持，与此同时，欧洲议会取消了一个有关中欧投资协定的审议会。

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据美国之音今天报道称，不满中国反制裁，欧洲议会临时取消审议中欧全面投资协定。

北京对欧盟的制裁可能影响到欧盟与中国的经贸关系和欧洲议会对一项关键的投资协定的核准。欧洲议会国际贸易委员会副主席居拉(Winkler Gyula)星期一在一份电邮中说，“鉴于欧盟与中国关系今天的最新发展，尤其是（中方）令人无法接受的制裁”，欧洲议会决定取消原定星期二就签署中欧全面投资协定CAI举行的一个审议会。他还在推文中说，“欧盟是讲价值观和原则的，无论是在欧盟内部，还是在全球范围内。”

去年12月，中国突然在多个长期无法得到解决的关键领域对欧盟作出了重大让步，从而与欧盟原则上达成中欧全面投资协定。

据该报道说，北京这一举动被视为中国拉拢欧洲国家瓦解美国拜登新政府与盟国组建抗中联盟的一项重大措施，并因此受到华盛顿方面的抨击。

中欧全面投资协定还必须获得欧洲议会的批准。一些分析人士说，北京在这个关键时刻罕见地对欧洲议会成员实施制裁等于是搬石头砸自己的脚。

据中央社今天报道说，欧盟22日宣布制裁中国，中国随即发动反制。针对中欧投资协定是否受到影响，中国外交部发言人华春莹今天说，欧方应该反躬自省，“不能指望一方面讲合作，一方面搞制裁”。据华春莹说，说，中方致力于发展中欧关系，主张合作，反对对抗，同时维护自身正当利益的决心和意志是坚定的。“欧方不能指望一方面讲合作，一方面搞制裁，损害中国的利益，这没有道理，也根本行不通。”

华春莹并称，欧方应该反躬自省，停止对抗，用实际行动维护中欧关系的健康稳定发展。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）22日出访欧洲，随即联合欧盟、加拿大和英国制裁新疆官员。这是美国总统拜登（Joe Biden）上任后，西方国家首次采取这类协调行动反制中国。华春莹今天则称，看到了上述国家有协调的行动，“我们一点也不担心”。华春莹说，“美国、英国、加拿大三国人口加起来也就占世界人口的5.7%，加上欧盟，也就占世界总人口的11%左右。而中国人口占了世界总人口的1/5。这几个国家的声音不代表国际舆论，他们的立场不代表国际社会立场”。

被追问是否会对欧盟以外的国家提出制裁，华春莹则说，无论是哪个国家，基于谣言和谎言干涉中国内政、损害中国利益和尊严的一切行为，中方都将予以坚决的回应。