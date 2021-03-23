内蒙黄河国堤现大量不明猪尸 官媒忧或因非洲猪瘟

中国官媒新华社旗下《半月谈》周日(21日)报道，在黄河内蒙古达拉特旗段发现大量死猪，报道追问死猪何来，是否因“非洲猪瘟”而死，至今未有答案。

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内蒙黄河国堤现大量不明猪尸。据自由亚洲今天引述中国官方消息报道说，新华社《半月谈》记者3月16日在内蒙古西部的达拉特旗王爱召镇，沿黄河大堤拍摄候鸟时，发现德胜营子村黄河国堤内侧，至少有7只一两百斤的死猪，部分横尸水边，部分泡在水里。《半月谈》记者顺着黄河大堤西行，再发现约12头大猪尸体。大约30多公里的黄河大堤沿线，记者至少发现26头猪尸，部分更已风化成骨，村民也不知道这些死猪从何而来。记者相隔几天后，再沿黄河国堤东行，同样发现20多头猪尸。

《半月谈》报道引述原农业部2017年7月3日印发的《病死及病害动物无害化处理技术规范》规定，对于病死及病害动物和相关动物产品，须进行“无害化处理”。报道质疑有人违规弃置猪尸，追问这些死猪哪里来、怎么死，是否因疫病死亡，特别是“非洲猪瘟”。

报道发出以后，当地政府表示高度关注，目前已收集48头死猪，确定抛弃死猪的2名嫌疑人，纪委监委成立联合调查组追责。当地政府称，相关部门已按专业流程收集死猪，并转运至无害化处理中心进行专业处理。当地农牧疫控部门正对死猪进行解剖取样，环保部门正对区域水体进行取样检测，但未有交代死猪是否死于“非洲猪瘟”。

据自由亚洲说，虽然地方政府强调“第一时间赶赴现场调查处置”，不过《半月谈》记者其后跟进报道，发现黄河内蒙古达拉特旗段国堤仍有死猪，还有死牛、死羊，甚至有一袋一袋的动物内脏，以及大量垃圾。