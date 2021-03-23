北京莫斯科联手抵抗民主理由制裁 斥干涉内政

中国外交部今天公布中俄外长联合声明，指双方“反对将人权问题政治化，摒弃藉人权问题干涉别国内政和搞双重标准”及“以‘推进民主’为借口干涉主权国家内政不可接受”。声明说“对话”应成为处理国际事务的基本方式，国际社会要团结不要分裂，要合作不要对抗。

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中俄外长声明暗批美欧，称不接受民主为名干涉内政。据中央社今天报道说，中国国务委员兼外长王毅23日在广西桂林会晤俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）。中国外交部下午在官网发布会后联合声明，提到上述虽未点名、但明显是在暗批美国、欧盟的内容。

据声明说，可持续发展是提高每个国家人民生活水准和福利的基础，由此可促进享有所有人权。发展与实现各项人权和基本自由相辅相成。各国应以此为出发点，根据本国国情，在政治、社会、经济、文化、环境领域保护和践行人权。

声明又说，各国应同等重视、系统推进各类人权，反对将人权问题政治化，摒弃借人权问题干涉别国内政和搞双重标准，在平等和相互尊重的基础上开展该领域对话，造福各国人民。声明并指民主模式“不存在统一的标准”。应尊重主权国家自主选择发展道路的正当权利。“以‘推进民主’为借口干涉主权国家内政不可接受”。

声明又说，各国无一例外均应坚定维护“以联合国为核心”的国际体系、以“国际法”为基础的国际秩序。国际事务的处理之道应基于公认的国际法原则，由国际社会共同制定、共同遵守。

声明并呼吁，世界大国特别是联合国安理会常任理事国应增强互信，带头维护国际法和以国际法为基础的国际秩序。在国际政治动荡加剧的背景下，亟需召开联合国安理会常任理事国峰会，以便透过直接对话探讨全人类共同问题的解决途径，维护全球稳定。

中俄声明最后说，国际社会应坚持践行开放、平等、非意识形态化的多边主义原则，共同应对全球性挑战和威胁，努力维护多边体制的权威性，提高多边体制的有效性，完善全球治理体系，共同维护和平与战略稳定，促进人类文明发展，保障各国平等享有发展成果。