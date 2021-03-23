外送员维权被抓 人权组织促中国当局放人

设在美国的中国人权捍卫者近日发表声明，要求中国当局立即释放劳工活动人士、微信群“外送江湖骑士联盟”的盟主陈国江。陈国江因关注外送员的工作环境，组织和帮助外送骑手互帮互助及维护权益，2月25日遭警察带走。家人至今未收到任何拘留通知书，也没有他的消息。

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中国人权捍卫者（Chinese Human Rights Defenders）在3月17日的公告中表示，据信陈国江被关在北京朝阳区看守所。他的父亲陈万华在一封公开信中对儿子的状况感到忧虑，表示至今未收到本应在24小时内发出的拘留通知书，也不清楚是何罪名。陈国江的妹妹致电朝阳警方，被告知拘留通知书早已寄出。

中国人权捍卫者敦促中国当局立即无条件释放陈国江，并要求在其被拘留期间，应当允许他与家人联系，会见家人或他家人委托的律师。

该人权组织还要求中国政府确保公民结社、表达及通讯的自由，以及组织起来保护劳动权益的权利。

“外送江湖骑士联盟”是由几年前开始做外送的陈国江创立的微信群及公众号。他使用过网名熊焰和陈天河。陈国江此前从事过多种工作，也开过餐馆。他外卖过程中发现大量外送员生存环境恶劣，权益往往得不到保障，便创建了以互帮互助为主旨的微信平台，除记录日常遇到的问题外，还提供维权支援，受到极大关注。一年多来，平台已发展到至少16个微信群，好友超过1万4000人。

今年 2月18日，陈国江和其他骑手抱怨“饿了么”等外卖平台推出的奖励骑手春节期间留京的活动有欺骗嫌疑。2月19日，“饿了么”在官微致歉，承诺增加补偿活动。目前外界难以确定这次事件是否与陈国江被抓有关。

早在2019年10月，陈国江便因发动外卖员通过拒绝接单来维护权益，被警方拘留过26天。

据网上消息，陈国江被抓前一天曾在微信群表达担忧说：“明天下午我不说话，就证明我有事啦，我能说话就没事。”