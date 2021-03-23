拜登“盟友外交”打响第一炮 布林肯今起布鲁塞尔或布局下一役

美国国务卿布林肯星期一（2021年3月22日）晚间抵达布鲁塞尔，准备在星期二和星期三就如何共同应对中国挑战等重大问题与北约盟国的外长们磋商。星期一早些时候，美国与欧盟、英国和加拿大协调行动，罕见地在同一天宣布对涉嫌在中国新疆践踏穆斯林维吾尔少数民族人权的中国官员们实施制裁。美国之音说，这是拜登政府上任以来美国和盟友首次在中国问题上联合行动，也是欧盟和英国自1989年天安门事件以来首次就人权问题对中国发起制裁。

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据美国之音今天报道说，布林肯在一份声明中说，“跨大西洋联合行动向违反或践踏国际人权的那些人发出一个 强大的信号。我们将与理念相同的伙伴们协调一致采取进一步行动。”在布林肯出发前，国务院主管欧洲和欧亚事物的代理助理国务卿菲利普·里克(Philip Reeker)说，“这是一个国务卿与各位外交部长们讨论北约2030倡议的机会。”北约秘书长斯托尔滕贝格提出的“北约2030倡议”认为北约联盟要在军事上维持作战实力，在政治上更加强大，并更积极主动应对全球性事务，包括应对中国的国际政策对跨大西洋安全和世界安全形成的挑战。

里克说，布林肯将在布鲁塞尔的会议上发表讲话，表明美国致力于重新振作盟友关系，并强调北约的重要性。

布林肯还将会晤欧洲委员会主席冯德莱恩和欧盟外交政策负责人博雷利，讨论的议题包括经济复苏的努力以应对新冠疫情大流行，以及应对中国、俄罗斯和伊朗等全球性挑战。

据该报道，在上任国务卿后的首次外访中，布林肯上星期访问了东京和首尔，与国防部长奥斯汀一道跟美国在亚洲的盟国日本和韩国的外交和国防官员会晤，并且在共同应对中国威胁的方面获得了日本方面的公开支持和韩国的积极回应。

在结束对东亚盟国的访问后，布林肯与白宫国家安全顾问沙利文上星期四到美国阿拉斯加州安克雷奇会晤中国最高级外交官杨洁篪和王毅，双方在一系列重大问题上针锋相对。

美国总统拜登自从1月20日上任以来保留了前特朗普政府制定的多项对华政策，但强调他会更重视与盟友合作，共同应对中国的挑战。星期一(3月22日)美国、欧盟、英国和加拿大纷纷宣布就中国新疆人权问题对中国官员发起制裁行动。这是拜登政府上任以来美国和盟友首次在中国问题上联合行动，也是欧盟和英国自1989年天安门事件以来首次就人权问题对中国发起制裁。

在这轮制裁行动中，欧盟最先发表声明，于周一早间宣布制裁四名中国新疆地区官员和一家实体——新疆党委副书记、新疆生产建设兵团党委书记王君正，新疆公安厅厅长陈明国，新疆党委常委、政法委书记王明山，前新疆党委副书记兼政法委书记朱海仑，以及新疆生产建设兵团公安局，制裁措施包括旅行禁令和冻结海外资产和交易。

中国外交部立刻做出回应，称欧盟的制裁“基于谎言和虚假信息”，并同时宣布对欧盟内部的10名个人和4家实体做出类似制裁。

随后，美国、英国和加拿大加入欧盟的行动，各自宣布制裁令。

据该报道说，美国、英国和加拿大都在声明中强调本轮制裁行动是互相通力合作的结果。