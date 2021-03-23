法国外交部等待卢沙野尽快履行遭召见

法国外交部今天敦促中国驻法国大使卢沙野尽快到法国外交部履行受召见程序。法国外交部昨天发出召见中国大使通知，召见卢沙野前往法国外交部就卢沙野以及中国大使馆连日多项激进言辞作出解释。关于法国外长召见卢沙野的具体日期说法有模糊，中国驻法国使馆昨天的推特公告说，大使卢沙野昨天日程安排没时间，翌日即星期二前往法国外交部就新疆制裁议题和法国议员访台议题向法国方面质询。法国方面今天确定，召见定于今天星期二。法国外交部官员在法国媒体称，希望卢沙野尽早履责回应召见。

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据法新社今天报道称，法国希望中国驻法国大使尽早前往法国外交部履行接受召见事宜。据法国欧盟事务副部长克雷芒博纳今天早上接受法国国内电台采访时说，他不相信因日程安排能够成为拒绝理由，而且这根本行不通。博纳说，法国与欧盟都不是门前擦脚垫。只要有召见，作为大使，就得前往外交部听召。

法国外交部昨天表态不接受中国大使以及中国使馆连日来针对一名法国学者以及法国议员施发不可接受言论。法国外交部确指星期二召见中国大使。中国大使提出日程安排理由，拒绝这一召见。博纳称，法国等待卢沙野今天尽早履行召见。

据中国驻法国使馆官方网页星期一晚间推文说，大使卢沙野今天日程安排繁忙原因，明天可以前往法国外交部同法国方面就欧盟对中国个人及企业制裁以及与台湾相关议题进行磋商。

中国大使以及中国使馆连日对法国一名战略研究机构学者安托万·邦达兹使用俚俗词语包括小流氓，发疯的鬣狗，意识形态魔兽进行攻击。

据法新社说，法国对中国昨天报复性制裁欧洲联盟10名议员与学者，其中包括一名法国议员，以及欧盟4个机构的决定，表示不能接受。欧盟昨天推出决定，制裁在新疆侵犯维吾尔人人权的4名中国新疆地方官员以及新疆生产建设兵团公安部门。