王毅说编故事造谎言制裁中国早已一去不复返了

欧洲联盟与美国先后制裁中国新疆侵犯维吾尔人人权责任者，引发中国愤怒。中国提出报复制裁，并召见欧盟驻中国代表。中国国务委员兼外长王毅周二称，这几天少数西方势力纷纷对中国进行抹黑指责，“编个故事、造个谎言就能肆意干涉中国内政的时代早已一去不复返了。”

广告 继续浏览后续

据路透社说，王毅称编个故事、造个谎言就能肆意干涉中国内政的时代早已一去不复返。中国外交部网站刊登王毅在广西桂林同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈的新闻稿含有上述内容。据中国国务委员兼外长王毅周二称，这几天少数西方势力纷纷对中国进行抹黑指责，“编个故事、造个谎言就能肆意干涉中国内政的时代早已一去不复返了。”王毅说，“少数西方势力的操弄根本代表不了国际社会。任尔东西南北风，我自岿然不动。这些倒行逆施根本阻挡不了中国前进的步伐，”外交部网站刊登王毅在广西桂林同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈的新闻稿并称。

据中国外交部稍早并称，昨日中俄外长相互通报了各自对美关系近况，并表示国际社会都认为美国应停止拉“小圈子”再搞集团对抗，停止单边霸凌行径，停止干涉他国内政。

昨日美欧英加以新疆问题为由制裁中国官员。中国方面迅速回应，宣布对欧盟严重损害中国主权利益等的10名人员和四个实体实施制裁。

人民日报“钟声”栏目周二也刊登题为“谎言改变不了真相”的文章称，奉劝少数西方国家摒弃意识形态偏见，停止在人权问题上搞政治操弄和双重标准，停止利用涉疆问题损害中国利益、干涉中国内政。

据路透社说，被问及欧盟最近对中国的制裁，中国国务委员兼外长王毅周二称，任何单边制裁都没有国际法的依据，“建立在谎言基础上的所谓制裁不能被接受，我认为各国都应该站出来反对”。王毅是在中俄外长会晤后的联合记者会上做出上述表示。

据路透社说，中国外交部副部长秦刚周一连夜召见欧盟驻华代表团团长郁白，代表中国政府就几小时前欧盟外长会作出单边对华制裁决定，向欧方提出严正抗议和强烈谴责，并通报中方有关反制措施。

中国外交部网站援引秦刚称，“欧盟基于涉疆谎言和虚假信息搞对华制裁，于实不符，于法无据，于理不合。”秦刚说，“中方敦促欧方认识到错误严重性并纠正错误，停止对抗，以免给中欧关系造成更大损害。”他称，中方维护国家主权、安全、发展利益的意志和决心坚定不移。

据路透社报道，美国、欧盟、英国与加拿大周一以新疆问题为由，对中国官员实施制裁，这是拜登上任以来西方国家首度针对北京采取这类协同行动。中国方面迅速回应，宣布对欧盟严重损害中国主权利益等的10名人员和四个实体实施制裁。