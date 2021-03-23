美国议员大胆提议将台湾纳入北约保护圈

众议院外委会成员佩里(Scott Perry, R-PA)上星期五(3月19日)提出的法案名为“Taiwan PLUS Act”，其目的是要美国将台湾视同“北约加”其他国家的成员之一，在军售上享有和这些国家同等的待遇。目前的“北约加”包括日本、澳大利亚、韩国、以色列及新西兰。此前也曾经有国会议员主张将印度纳为“北约加”成员，将“北约加5”扩大为“北约加6”。

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美国众议员提法案将台湾纳入“北约加”国家成员。据美国职业今天报道称，美国宾夕法尼亚共和党联邦众议员斯科特·佩里提出法案，要求美国行政当局将台湾视为一个“北约加”国家的社区成员，以加强美台防务合作。佩里在当天上午亚太小组委员会的听证会上即表明将提出这个法案，强调这是为了提高对中国军事威慑的能力。他还说，美国应该对中国更加强硬，并给台湾外交承认，因为“台湾才是真正的中国。”

据该报道，根据佩里办公室提供给美国之音的法案内容，法案说，台湾是美国第10大贸易伙伴，有15个国家承认它是一个独立国家，而且目前也被美国依据2003年《外交关系授权法》视为一个主要的非北约盟友，《台湾关系法》表明，美国将提供台湾适量防御性武器与服务以便台湾能维持足够的自卫能力，在这个规范下，美国国会40年来批准了多种防御武器，包括自2017年以来的F-16 C/D型战机、“海马斯”(HIMARS)高机动火箭炮系统、“鱼叉”(Harpoon)海岸防御系统等。

法案还说，美国国防安全合作局的数据显示，2020年台湾是美国最大的对外军售对象，而且自1950到2020年的数据也显示，台湾是美国第3大对外军售对象，与日本排名相同。此外，法案说，包括2020年《台湾保证法》、2021年《国防授权法》都有相关条文要求美国提供台湾足够防卫能力，在美中经济与安全审查委员会的2019年报告中，更建议美国国会将对台湾的军售待遇提高到与美国盟友一样的级别，并且建议美国国会废除任何关于事前通知国会的规定。国会认为，加强对美台防务合作的支持对美国国家安全至关重要。

据该报道称，美国国会认为，支持这种合作的方式“包括通过将台湾指认为被俗称为‘北约加’(NATO Plus)的国家社区内，目前这个社区包括日本、澳大利亚、韩国、以色列和新西兰，在涉及美国国会对台湾的对外军售考虑，以及所有其他权利、特权及责任上，提供台湾和这些国家社区内一样的待遇。”

法案因此规定，台湾“应该被指认为一个‘北约加’的国家社区成员”，并且在法案生效后的5年期间，台湾应该在相关法律的规定上“被视同有如一个国家”，以便于法条的适用和执行。

该报道还说，佩里办公室在给美国之音的电邮中附加说明，在关于夕阳条款的规定上法案规定，美国国务卿得到授权可无限期延长法案的有效期，国务卿在决定法案的持续执行符合美国国安利益后，得以每次将法案延长5年，但这个决定必须在开始延长之前的14天内以书面报告方式送交参、众两院的外委会。