习近平赴福建调研考察 或为20大铺路

中国国家主席习近平在全国两会后首度赴地方考察，地点选在福建。其中，官媒特别提到习近平12度到访的三明市，称三明是林权改革的重要试点，后续这个政策也将推向全国。中国央视说，习近平过去主政福建时期，曾经11度赴三明市调研，这是习近平第12次赴三明市，同时也是接任国家主席后首次，意义非凡。

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两会后习近平赴福建考察，聚焦医改林权。据中央社今天引述中国官方消息报道称，根据中国官媒央视、新华视点报导，习近平近日赴福建调研，并走访了南平市、武夷山市、三明市等地。这是今年中国全国两会（人大、政协会议）后，他首次地方考察。

习近平23日南下三明市，到访三明市沙县总医院、夏茂镇俞邦村、沙县农村产权交易中心，了解当地的医药卫生体制改革、推进乡村振兴、深化林权制度改革等情况。习近平在当地医院考察时表示，“十四五”期间要继续深化医药卫生体制改革，增加医疗资源，优化区域城乡布局。报导指出，习近平在两会期间就曾谈及要深化医药卫生体制改革，其中包括“推进县域医共体建设”等举措。

据中国央视报导则强调，习近平过去主政福建时期，曾经11度赴三明市调研，这是习近平第12次赴三明市，同时也是接任国家主席后首次，意义非凡。央视还说，2002年，习近平担任福建省省长期间，在三明市主导推动了集体林权制度改革，后续这个政策也推向全国。

习近平在考察的过程中表示，三明是集体林权制度改革重要策源地，对重大改革要坚持试点先行，取得经验后再推广。“摸著石头过河的改革方法论没有过时，也不会过时。”

据苹果日报稍早报道称，中共总书记习近平周一（22日）突然回到曾经执政的福建“老巢”考察调研，第一站选择到武夷山，周二（23日）则先后前往三明市沙县总医院、夏茂镇俞邦村、沙县农村产权交易中心，了解当地开展医药卫生体制改革、推进乡村振兴、深化林权制度改革等情况，其间曾参观当地小吃店。新华社专栏《学习进行时》点出两者关系，指沙县小吃发展蓬勃，“与习近平在福建工作时的关心和扶持有直接的关系”。

官媒央视新闻片段显示，习近平当日到访三明市沙县总医院时有佩戴口罩，之后他前往夏茂镇俞邦村及沙县农村产权交易中心时则未有戴上口罩；其间他曾参观多间小吃店及发表演说，获民众热烈鼓掌欢迎。

新华社专栏《学习进行时》发表文章指，来自山区的沙县小吃如扁肉、拌面、蒸饺、炖汤及芋饺价廉物美，且能拓展至全球60多个国家和地区，全国门市逾8.8万间，年营业额超过500亿元人民币（下同，约597亿港元），带动30万人就业，“与习近平在福建工作时的关心和扶持有直接的关系”。

苹果日报报道称，习近平周一突然前往福建考察调研，第一站选择到武夷山，与夫人彭丽媛乘竹筏游九曲溪，及到纪念南宋理学家朱子的朱熹园参观。内媒纷纷解读这次考察，认为习近平选择考察这些项目，因为习近平关注内地生态环境发展，及多次发言时均有引用朱子名言。不过，海外中文媒体却发现，习近平每到一个景点都有“民众”列队等待，质疑是早已安排好的“群众演员”。资深评论员刘锐绍则认为，习近平考察福建是要展示对台湾问题关注的张力，及为他在二十大继续执政铺路。