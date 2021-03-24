力推海南“自由贸易港” 中国5月办首届消费博览会

中国今天宣布，5月7 日至10日将举办首届中国国际消费品博览会，地点选在近年着力建设“自由贸易港”的海南省。瑞士将担任首届消博会的主宾国，而法国化妆品牌欧莱雅（L’Oréal）集团、英国精品Burberry ，和美国电动车特斯拉等国际品牌都参展。

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据中央社今天报道称，中国将于5月7日至10日在海南海口举办首届中国国际消费品博览会。包括电动车巨头特斯拉（Tesla）等国际品牌都会参展。

中国国务院新闻办今天举行有关海南消博会的新闻发布会，海南省政府常务副省长沈丹阳今天在记者会中介绍指出，位于海口市的展览总面积达8万平方公尺，是“亚太地区中规模最大的精品展”。国际展区占总展面积的75%，分为时尚生活、珠宝钻石、高级食品保健品、旅居生活和综合服务等5类展区，共有630家国际企业参展，参展品牌则1165个，来自69个国家和地区。

他表示，瑞士将担任首届消博会的主宾国，而法国化妆品牌欧莱雅（L’Oréal）集团、英国精品Burberry ，和美国电动车特斯拉等国际品牌都有参展。

另外，中国国内也有包括通讯设备商华为等800家企业参加。

沈丹阳强调，要把消博会打造为“海南自贸港”建设的标志性工程。中国国家主席习近平2018年宣布，要将海南全岛建设为自由贸易试验区。据沈丹阳说，这是个“政府支持、市场化运作”的项目，能否做成，取决于市场需求和企业运作，希望中国和国际企业踊跃参与投资。

据沈丹阳宣称，这是要实现在海南自贸区“买全球、卖全球”，打造永不落幕的“消博会”。