“我不是间谍” 马斯克继续魅力攻势 大赞中国

尽管特斯拉近期在中国发展可能遭遇麻烦，中国方面担心特斯拉自动汽车涉嫌情报信息搜集，酝酿禁止军方使用以及禁止在敏感军事区行驶，特斯拉首席执行官马斯克解释不会搜猎情报，并说如果他是间谍车企，就早就美国关门了。马斯克今天高调接受官方媒体采访，称赞了中国解决碳排放和发展经济的计划，并称从长远来看，中国将成为这家汽车制造商的最大市场。

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据华尔街日报今天报道说，马斯克继续魅力攻势，大赞中国气候计划。马斯克在接受中国国家电视台的简短采访时表示，中国本月早些时候公布的最新五年经济和社会蓝图中设定的碳排放目标给他留下了深刻印象。三天前，他试图打消中国政界对特斯拉汽车构成国家安全风险的担忧。

该报道说，特斯拉首席执行官马斯克称赞了中国解决碳排放和发展经济的计划，称从长远来看，中国将成为这家汽车制造商的最大市场。

马斯克在中国中央电视台(China Central Television)周二播出的采访中表示：“我很乐观，我非常有信心，中国的未来会很美好，中国的经济规模正走向世界第一，未来会非常繁荣。”

马斯克强调说：“从长远来看，中国将是我们最大的市场，既是我们生产汽车最多的地方，也是我们拥有最多客户的地方。”