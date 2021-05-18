刧匪叫美国华裔司机返回中国得以保命

美国纽约一名来自台湾的Lyft司机5月10日疑似遭受仇恨暴力,有歹徒持枪抢劫,并叫他｢返回中国｣(Go back to China)｡司机事后向家人表示,如果他不是一直自称来自台湾,可能已死｡

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现年67岁的司机Paul Liao于5月10日晚遇劫｡他在南埃尔蒙特(South El Monte)的油站停车时,一名持枪男子擅闯汽车后座,用枪指吓司机｡男子夺走司机身上1560美元现金和手机后,又两度用手枪打在司机脸上｡整个打劫过程被车上的行车记录仪拍下｡

匪徒尝试骑劫汽车不果,在财物到手后逃走,而Paul Liao则轻伤､鼻部流血｡

司机媳妇Christine Ting在5月14日于众筹网站GoFundMe募捐,让事主买一部新手提电话､以及筹集医药费以及他康复前的生活费｡截至16日,已有超过1,000名网民捐款,筹得逾2.8万美元,远超原定目标3,000美元｡

根据Christine Ting在网站上发布的更新内容,Paul Liao事后向儿子和媳妇称,歹徒数次叫他｢返回中国｣,如他没有一直说自己来自台湾而非中国,可能已不会站在这里与二人谈话｡

她也说Paul Liao遇劫时情况危急,有看了影片的人告诉她,枪手的手指已放在板机上,随时会开枪｡她说对于犯人现时仍未落网感到气愤｡