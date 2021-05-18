天主教香港教区新主教周守仁即遇微妙提问：是否参与悼念六四

梵蒂冈昨天宣布委任香港及九龙华仁书院校监、耶稣会神父周守仁为香港教区新主教。根据“香港01”的报道说，周守仁今早被记者询问会否参加悼念“六四事件”，周守仁回答说，视乎情况。对于中国“拆十字架”的行动是否迫害天主教，他说，这些事件有“好（很）多背景”，要多了解，但自己看见这些情况，认为并不是很好的事情。他说，对“拆十字架”这事“感觉不好”，但背后原因他并不清楚，估计“可能有佢（其）原因”。周守仁预定于12月初接受祝圣及就职。

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据中央社今天引述香港媒体香港01报道称，天主教香港教区新主教周守仁今天被问到会否参加悼念“六四事件”时说，要视乎情况，包括是否合法，而他不鼓励任何人犯法，自己也不会做。

梵蒂冈昨天宣布委任香港及九龙华仁书院校监、耶稣会神父周守仁为香港教区新主教。根据“香港01”的消息说，周守仁今早被记者询问有关问题时，作了以上表示。据该报说，被问到是否会担心港区国安法影响他们与外国教会的联系时，他说，现时没有这个担心，并指宗教自由是社会的基本要素，会继续和政府就此进行沟通。

对于中国“拆十字架”的行动是否迫害天主教，他说，这些事件有“好（很）多背景”，要多了解，但自己看见这些情况，认为并不是很好的事情。他说，对“拆十字架”这事“感觉不好”，但背后原因他并不清楚，估计“可能有佢（其）原因”。

报导表示，被问到天主教有没有被中国“打压”，他指这个字眼有“重量”，每人有不同看法，希望大家多了解，抱着和谐的心，他不想用“打压”这个字。

被问到作为主教，如何修补当前香港社会的撕裂，他说，对话很重要，而对话应以小组进行，大家才会建立信任，并指陪伴和聆听年轻人很重要，不一定要认同对方，但要以同理心，理解和感受对方的处境，与年轻人的沟通方式和要求，不能与成年人一样。

据中央社说，天主教香港教区前主教杨鸣章于2019年1月逝世后，主教职位一直悬空，期间天主教香港教区汤汉枢机获梵蒂冈任命为教区“宗座署理”，负责在教区主教出缺期间，治理香港教区。周守仁预定于12月初接受祝圣及就职。