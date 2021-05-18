女儿病危 北京维权律师唐吉田要求前往日本照顾被“踢皮球”

北京维权律师唐吉田在东京求学的女儿因结核病4月30日住院以来身体虚弱，除了结核病之外，她的右脑肿胀，脑积水以及心膜积水，病状十分严重。唐吉田律师期待能够前往日本照看但却无法获得当局的正面回应。

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据唐吉田律师本人向法广介绍，他所在的北京东城区国保试图与上级联系，但却无果而终，他被告知应该与吉林老家的公安部门联系，而吉林公安从未参与对唐吉田的管控工作，因而他本人正在考虑联系北京市公安局，甚至中国公安部，无论如何设法前往日本照顾女儿，他呼吁北京当局本着人道原则，保障他作为中国公民最基本的权利。

2010年，唐吉田因推动律师协会直选及协助法轮功学员，被当局吊销律师执业证。从此一直受到当局的“边控”，以往曾尝试闯关但未能成功。2017年他原本打算到香港求医，但在深圳罗湖口岸被拦截，以“可能危害国家安全”为由，禁止出境。

唐吉田是中国大陆知名维权律师，曾经为土地遭非法征用的受害者、法轮功信仰者、捍卫言论自由、捍卫公民政治权利以及其他弱势群体维权。他于2009年、2010年、2011年、2013年、2014年多次被非法拘押。

2014年3月下旬，唐吉田和其他三名维权律师受家属委托前往黑龙江建三江青龙山农场的洗脑班（即所谓的“法制教育基地”），寻找失踪的法轮功学员，四名律师和当事人家属也被抓捕，引发了著名的“建三江事件”。

四名律师被绑架后均遭酷刑，唐吉田被打得十根肋骨骨折，牙齿被打断，王成律师胸骨骨折，江天勇律师胸腹部满是瘀伤，八根肋骨骨折，张俊杰律师脊柱横骨被打断裂。2016年唐吉田还遭到离奇车祸，身体被摧残得更严重。