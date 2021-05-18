中国有传媒今日引述国际体育仲裁法庭（CAS）消息称，孙杨禁药案的重审聆讯将闭门进行，过程不设直播，法庭亦不接受采访，将由CAS直接公布裁决。聆讯日期为早前公布的本月25日（下周二），但未有判决日期。此前国际体育仲裁法庭禁赛8年的判决被推翻，因法庭主席被揭发曾发表批评吃狗肉言论涉嫌歧视中国人。

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据香港明报今天引述消息报道称，孙杨禁药案即将闭门重审，不设直播，宣判时间定征奥命运。

该报道称，中国泳坛名将孙杨就8年禁赛令，因上诉得直获判重审，早前落实于本月25日再次聆讯，由CAS重新组成仲裁小组审理。孙杨案首次听证会公开举行，但今次控辩双方均没此要求，因此将改为闭门，孙杨一方、国际泳联及世界反禁药组织（WADA）以视像形式出席。CAS表明不设直播，亦不接受采访，将直接公布重审结果，但没提及会否于7月东奥前公布。

孙杨被指因拒绝一次赛外突击药检，去年初被罚停赛8年，但一直维持训练备战东奥。虽然他上月缺席中国队选拔赛，但凭2019年世界赛200及400米自由泳金牌，理论上已获参赛资格。若他在东奥前获判重审胜诉，势将征战东京。