庆中共建党百年 传有阅兵式

虽然中共并不打算为7月1日建党100周年举行阅兵式，但中国民众近来密集在保定、天津等地，拍到共军直升机编队组成“100”的字样低空飞过，且有战斗机助阵，似是在为庆祝活动作准备。目前中共及中国政府，并未对民众拍下的画面作任何说明及评论，而这些被张贴在网络上的照片及影片至今仍能看到，并未被删除。

广告 继续浏览后续

据中央社透露，中国军机演练几近阅兵，中共建党百年似有空中分列式。该报道称，北京消息人士告诉中央社，面对建党100周年，中共方面的确没有举行传统地面阅兵式的计划，就像北京天安门前及朱日和基地的列队方阵。但以军机编队方式通过庆典场地上方作为表演项目，是有可能的。这名消息人士说，这就像西方国家在一些国家庆典中，会安排战机以花式编队搭配有色排烟，在众人面前表演一样。而中国军队“不走花俏路线”，以直升机排成“100”字样列队通过，也是参照2019年10月1日中共建政70周年阅兵式的作法。

根据新浪微博、微信等中国社交平台资讯，有中国民众16日在河北保定，拍下29架直升机排成阿拉伯数字“100”的队形低空飞越，后方并有3架直升机呈“一”字形跟随。还有中国民众在天津一带，拍到15架中共歼20战机分组3个倒V字编队，低空慢速飞越。而倒V字编队则是中共空中阅兵式常见的检阅队型。此外，还有来源不详、但广被中国网友转的照片显示，中共为空军飞行员制作了“建党100周年庆祝表演”字样的臂章，缝在原有的“空军航空兵”臂章上方。

据该报道说，目前中共及中国政府，并未对民众拍下的画面作任何说明及评论，而这些被张贴在网络上的照片及影片至今仍能看到，并未被删除。

中共中央3月23日召开记者会宣布，7月1日将以“中共中央”名义举行建党100周年庆祝大会，届时中共总书记习近平将发表讲话，但当时没有透露这场庆祝大会的更多细节。