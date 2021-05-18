日本2020年度GDP呈战后最大下滑

日本2020年度的实际GDP较上年度减少4.6%。减幅超过了雷曼危机之时，呈现战后最大下滑。内阁府发表的速报显示：排除物价变动因素，和上一年度相比，日本实质GDP下降4.6%，其主要原因是新型冠状病毒感染的影响，个人消费大幅下滑，超过了2008年的雷曼危机之时的-3.6%，为战后最大下滑。

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而日本内阁府18日发布的2021年一季度（1～3月）国内生产总值（GDP、季节调整值）初值显示，剔除物价变动因素后的实际GDP比上季度减少1.3%，换算成年率为减少5.1%。这是自去年二季度以来，时隔2个季度呈现负增长。

一季度日本实际GDP与通过推进疫苗接种和巨额财政刺激措施走向复苏的美国和迅速抑制疫情，经济快速复苏的中国相比，疲弱比较明显。

有专家指出：和抑制了感染势头，经济转为正增长的国家相比，日本疫苗接种进展缓慢，无法抑制疫情，经济的恢复会很迟缓，因此预测负增长将继续下去。

目前，第三次紧急事态宣言和防止蔓延等重点措施的对象涉及共19个都道府县，饮食、娱乐、旅百货行业等个人消费将受到更大程度的抑制。

2021年一季度由于1月发布了应对新冠疫情的第二次紧急事态宣言，个人消费受到抑制，环比减少1.4%。设备投资受基数效应等影响，减少了1.4%。公共投资减少1.1%。出口受亚洲的电子零部件需求等的拉动，增长2.3%；进口则因应对疫情等的医药品增加而增长4.0%，其中包括了大量新冠疫苗的进口。