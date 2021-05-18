消息说特斯拉在中国又闯祸

媒体报道称特斯拉又出事故，昨天在浙江发生碰撞事故，撞倒2名交通警察，一位不幸殉职。目前尚不清楚事故责任是驾驶失误还是汽车技术问题。特斯拉官方对此次事故亦表示慰问，并强调在得到消息后，第一时间和各相关部门联系并汇报情况，将全力配合调查，在事故调查结果公布前，不会再对外发声，以警方鉴定及事故调查结果为主。

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据联合新闻网今天引述消息报道说，特斯拉在中国又闯祸：撞倒2名警察，一名不幸殉职。

该报道称，昨天（17日）在浙江有一台特斯拉发生碰撞事故，撞倒2名交通警察，一位不幸殉职；根据浙江省台州市公安局交通警察局官方微博发布的通报，下午大约17时15分陈姓驾驶著特斯拉行经路桥螺洋街道104西复线高架桥时，撞上正在现场处理交通事故的2名警察，其中一名伤势过重，最后送医不治，陈姓驾驶因涉嫌交通肇事罪已被警方拘留。

所幸，另一名交通警务人员已脱离生命危险，目前，台州警方正依法全面展开现场勘查、调查询问和肇事车辆检验鉴定等工作，同时对殉职员警家属和受伤警务人员进行慰问。

据新头壳消息说，而特斯拉官方对此次事故亦表示慰问，并强调在得到消息后，第一时间和各相关部门联系并汇报情况，将全力配合调查，在事故调查结果公布前，不会再对外发声，以警方鉴定及事故调查结果为主。