深圳无地震 赛格大厦却摇晃引恐慌

由于不明原因，楼高75层的深圳赛格大厦今天下午出现摇晃，当地当局紧急撤离楼里的人群，法新社说，没有地震，但摇晃原因不明还是引起了恐慌。

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据法新社说，赛格大厦于2000年完工，是深最具象征意义的建筑之一，深圳与香港接壤对望。该建筑高耸入云，楼高291米，楼里拥有巨大的零件和电子产品市场。

深圳应急管理办公室在微博官网说，正在“核实摩天大楼的摇震晃动原因”，但同时指出“今天没有地震袭击深圳这座城市”。

据当局说，赛格大厦是在今天下午1:50左右震荡摇晃。这些震颤立即引起了恐慌的场面。

在社交媒体上发布的图像显示，数百人从建筑物周围逃跑。

赛格大厦位于深圳市中心，以其宽敞行人大道而闻名，街道两旁遍布商店和购物中心。

赛格大厦也是世界上最高的钢筋混凝土制式的摩天大楼。而世界最高的摩天大楼中有五座位于中国，包括拥有128层，高632米的上海塔。

但是自去年以来，中国禁止建造超过500m高的建筑物，此前北京等一些城市已经实行了这一限制。

法新社说，中国从未有摩天大楼倒塌过，但是由于有时建筑标准不严格，较小的建筑物已经有倒塌的记载。2020年3月，福建省一家被征用作为新冠病毒隔离场所的酒店倒塌，造成29人死亡。

据中央社今天报道称，楼高75层的深圳赛格大厦下午出现摇晃，大批民众撤离，但当时并无地震，相关部门正在核查摇晃原因。赛格大厦是目前世界最高的钢管混凝土结构大厦，有专家认为可能是共振现象造成。

根据深圳市应即管理局，今天下午1时50分许官方获报，深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经查看并分析全市各地震监测台站资料，深圳市未发生地震。

深圳特区报引述中建科工华南大区总工程师陆建新说，若没有地震，赛格大厦出现这种情况是“不太正常”的。从目前掌握资讯看，这是一种偶然的频率的巧合，就是共振现象。但真正的原因还是要以权威部门发布的资讯为准。

从网上流传的影片画面来看，这座大楼当时摇晃明显。澎湃新闻引述撤离者说，和地震的感觉不一样，就是椅子有明显晃动，如果靠在大厦的柱子也会感觉明显的晃动。

据该报道，赛格大厦即赛格广场（SEG Plaza），由深圳赛格集团投资兴建，位于知名的电子产品商圈华强北，是当地的摩天大楼，总高度355.8公尺，实高292公尺，地上75层，地下4层，总建筑面积达17万平方公尺。

中央社引述中国证券报报道称，事发当时，大批市民、商户从现场撤离。目前赛格大厦已不摇晃，但现场不准进入，目前大厦已经停市，何时复市尚不清楚。证券时报网指出，赛格广场是中国最主要的比特币等加密货币矿机销售地。2017年，比特币经历了一轮暴涨行情，赛格广场的矿机卖场人气鼎盛，许多原本售卖组装电脑的门店都改装成为矿机店。