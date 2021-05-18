港大微生物学系讲座教授袁国勇怀疑有人感染病毒

华大基因一名员工，早前于社区检测中心测试呈阳性，但入院后多次测试呈阴性，被衞生防护中心列为确诊个案；但中心在前日（15日）表示，因应香港大学的病毒基因排序结果，显示与去年初在武汉流行的病毒株相似，相信样本可能受污染。香港大学公共卫生学院教授潘烈文当时表示，最大可能是该员工在工作地方污染自己，以致抽取样本检测后发现该病毒株。华大基因与负责该员工检测的安球化验所各执一词，指没可能在自己的实验室有污染。食衞局表示已要求华大基因及安球就事件提交调查报告。

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就有关事件，政府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇今早先到观塘的安球医务化验所调查，其后再到大埔华大基因化验室视察环境。

29岁男员工，4月10日已完成接种两针复必泰疫苗，事后再经连番检测及观察后，证实他并未受到新冠病毒感染，而是被“病毒DNA污染”，并非直正病例。袁国勇指出，病毒DNA无传染性，形容今次事件是“奇怪嘅一件事”。该员工是于5月4日到元朗采样站接受检测，由安球验出初步阳性。

他怀疑事件涉及大学实验室进行病毒基因排序研究，有关研究样本送交华大基因化验时，令该名员工在化验室的休息室留宿时受到“病毒DNA污染”。他相信今次事件是个别事件，又指安球化验室因为没有提供相关化验的服务，所以相信事件应该与安球无关，又谓暂时不排除任何可能性，港大团队已取了环境样本，但由于化验需时，所以暂时未有结果。

袁国勇称，已建议华大基因在室内安装紫外光灯，消灭空气中的“病毒DNA”污染物。他又指，经巡视安球及华大后，认为化验室运作非常良好，“出嚟结果基本上都系正确”，无论环境及操作都合符规格。

此外，台湾中央流行疫情指挥中心今日（17日）公布，新增335宗确诊病例，创史上新高，分别是333宗本土，及2宗境外输入。指挥官陈时中表示，今日新增本土个案，主要集中在双北，其中台北158宗，新北则有148宗。另外，5月19日至6月18日将封关，自19日凌晨零时起，未持有台湾有效居留证之非本国籍人士，暂缓入境，紧急或人道考虑等情况除外；同时暂停旅客来台转机。封关限期将视疫情及执行状况，适时作调整。至于会否考虑让双北地区提早进入第四级警戒，亦即“封城”，陈时中强调，目前还没考虑提升疫情警戒到第四级，要从整体经济活动、健康需要等方面考虑如何拿捏分寸，在最小损害做最大控制。

今日确诊的人士遍布9个县巿，其中台北市158宗、新北市148宗、桃园市10宗，基隆市6宗、彰化县5宗、台中市及宜兰县各2宗、新竹县及苗栗县各1宗。而台北的万华区和新北的板桥区继续是重灾区，分别新增89宗和41宗病例。当中分别有189名女性及144名男性，年龄介于未满5岁至90多岁，发病日／采检日介于5月5日至5月16日。

而按照群组区分，台北茶艺馆155宗、万华活动史相关有86宗、南部进香团有6宗、某社团群聚相关5宗、宜兰游艺场群聚相关3宗，另有38宗仍在进行疫调中，有40宗个案的群聚关联不明。

记者关注双北地区是否会考虑提早进入第四级警戒，亦即“封城”。陈时中回应指，目前还没考虑提升疫情警戒到第四级，因为如果其他地区也封城，“大家能被关多久？”在整体经济活动、健康需要等方面要考虑如何拿捏分寸，在最小损害做最大控制。

苗栗县在这波疫情一直零确诊，但今天就出现1宗确诊个案。根据苗栗县衞生局公布，48岁确诊男子住苗栗县后龙镇，他在11日曾去过新北板桥区一间餐厅，局方已找到与其接触的66人，包括同住家人9人接受采验。

指挥中心专家谘询小组召集人张上淳表示，目前1,682名确诊者中，有568人在住院，当中有41位属严重肺炎或呼吸窘迫者，15名病者要住进加护病房，当中有13位使用呼吸器，2位使用人工心肺。

至于台湾是否存在两条或三条平行的传播链，张上淳指目前资料看来都是同一个病毒基因序列，合理推测是一条传播链，只是在不同地点侦测出确诊者，而且确诊个案之间也有人员往来，彼此有关联，所以不能说有三条平行传播链。

昨天开始指挥中心启动将症状轻微的病患送去集中检疫所的方案，中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一钧指出，目前这类“加强版集中检疫所”有235间，24小时有医护人员，已安置133名确诊者，其中128人属无症状的新确诊者，另有5位发病10天后，经评估没有传染力，从医院转至集中检疫所。

另外，昨天指挥中心指这波疫情最早病者是在4月6日发病，指挥中心发言人庄人祥今澄清，这名患者是于4月6日出现上呼吸道症状，根据个案的描述、核酸检测与血清抗体筛检结果后，将他的发病日修订为5月14日。

双北较早前决定初中3年级及高中3年级学生停课，但今天早上台北巿长柯文哲与新北巿长候友谊达成共识，宣布从明天起，双北市中小学及幼稚园全部停课11天。

台北市长柯文哲强调，临时作出停课决定是跟疫情变化太快有关，他指目前万华地区快速筛选差不多10%确诊，表示当地有一定程度的社区感染。他认为要控制人员流动，最容易处理的就是停课。柯也坦言，这几天确诊数字从20几宗到100多宗，显示疫情扩散非常快。

台北市教育局长曾灿金表示，本次停课时间为5月18日到5月28日，受到影响的中小学有285所、幼儿园691间、补习班2593间、安亲班（课后辅导班）109间，影响学生高达335万人。北市府劳动局表示， 12岁以下或身心障碍儿童的家长可请无薪的家庭照顾假。

双北公务员今天亦开始实施弹性上下班，台北市人事处副处长林锦慧表示，万华区有361人可异地办公，仅保留需要维持一般公务运作的基本人力，其中大部份都是第一线为民服务机关，以及联合医院的医护人员。除万华区异地办公外，其余机关已启动居家办公。

新北市人事处则扩大弹性时间，以达到避免群聚及分流的效果。巿长侯友宜证实有市政府员工确诊，但该员工是府外单位，并非在市府大楼办公，目前已隔离相关接触人员，没有扩大趋势。

据台媒报道，新北市长侯友宜今上午证实，一名男警员确诊，“目前已隔离相关接触人员，没有扩大趋势”。据了解，该警员负责巡逻等外勤工作，这2天出现疑似症状，经检验后确定染疫。指挥中心副指挥官陈宗彦下午在记者会补充指，确诊者是芦洲分局成州派出所的警员，有地方人士与狮子会互动，警员与地方人士互动后确诊，派出所已做好内部环境消毒，目前邻近派出所已派员支援。包括内政部及衞福部，明天起也都将分组上班。

经济部今亦公布有一名员工曾前往特定疫情热区附近， 其后出现不适症状，目前已确诊。与该确诊者频繁接触的5名员工，自即日起已自主隔离。经济部亦随即启动分区办公应变机制，并于昨日（16日）全面消毒办公场所，并要求所有员工戴口罩，落实勤加洗手的衞生习惯。此外，经济部也开了“无接触采访”第一枪，要求各单位停办例行记者会，重要记者会如20日外销订单等均改为网上直播及提问；部长联访则要事先提供问题，随后将把录制好的回应影片提供予媒体。

台湾中南部的地方议会都受到疫情影响而要暂停。在准三级警戒的台中巿，台中市议会议长张清照今天上午召开政党协商，决定明天起休会到5月底，5月31日再行召开政党协商会议，研议下个月议程。

台南市议会今天原定进行市政总质询，主持会议的议长郭信良在开议时宣布配合防疫，延期到5月28日再开会。台南市长黄伟哲表示，所有官员投入抗疫工作，公祭全面暂停。

高雄市议会民进党团总召郑光峰亦提出停会或延会的提案，以让市府人员能专心防疫，经党团协商后，明起暂时休会，延会至6日1日再开。

宜兰截至昨天（16日）已有16人确诊，391人居家隔离，1190人完成筛检。面对日趋严峻疫情，宜兰县议会今天（17日）上午开议时，临时动议变更议程，多数议员认为防疫为重，议会议程应延后至疫情稳定后再开，并获得全体议员共识，宣布延会。

台北、新北实施第三级警戒后，今日（17日）是防疫升级后的首个上班日，台铁局台北车站站长涂维庭表示，今早的乘客都很遵守相关防疫规定，对号列车都没有站票旅客，加上不少公司采取弹性上班时间，车站的人流量不太高，整体旅客量少了3到5成；至于在区间车，每车厢的旅客也仅占6成，车厢内都很安静，大多静静地看手机。此外，包括麦当劳在内的多间连锁餐厅，都宣布暂停在双北分店的堂食服务，亦暂停开放店内洗手间。

而在捷运方面，早上8时许忠孝新生站陆续出现上班人潮，该站平时熙来攘往、人潮拥挤，但今早乘客明显锐减，每位乘客也都戴妥口罩，谨守防疫规定，手扶梯上的乘客，也刻意与前方民众保持防疫安全距离。

不过在巿政府站，乘搭捷运上班的人明显较多，每当有列车埋站，乘客搭电梯时都会出现短暂人龙，但大部份乘客都有带口罩。

捷运站为迎接上班首日亦设置许多措施，包括呼吁民众扫描记名悠游卡的看板，站内广播也不时建议民众采用流动上班方式，呼吁民众多搭乘7时半之前、8时半之后的捷运，避开尖峯时间；台湾《苹果新闻网》记者观察到，民众候车、乘车及步出站体时都减少交谈，平时嘈杂的捷运站今天显得安静许多。