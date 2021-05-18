港媒：刘鹤无恙 胡春华或再上层楼

据香港明报今天刊登评论文章指出，早前外界指胡春华将会代替副总理刘鹤主持中美贸易谈判“或确属误传”，因为中美贸易谈判已停顿，而中共20大人事调整在即，贸易谈判换人并无迫切性。该报观察胡春华的大秘、国务院副秘书长高雨近日改任国务院参事室主任，预示胡春华的职务可能有变。而且 习近平最新视察河南行程，陪同者少了刘鹤和中组部长陈希，却多了胡春华。但明报没有具体猜测胡春华的新职务。

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据港媒明报今天指：胡春华职务有变，身边人事异动现端倪。中央社引述据媒体分析，中国国务院副总理胡春华取代刘鹤主持中美贸易谈判应是误传，但胡春华的职务可能有变。明报今天也刊登评论文章指出，早前外界指胡春华将会代替副总理刘鹤主持中美贸易谈判“或确属误传”，因为中美贸易谈判已停顿，而中共20大人事调整在即，贸易谈判换人并无迫切性。

该文章表示，倒是胡春华的大秘、国务院副秘书长高雨近日改任国务院参事室主任，预示胡春华的职务可能有变。但文章没有具体猜测胡春华的新职务。

据该文章同时指出，中国国家主席习近平12日至14日视察河南之行，与过去有诸多不同，包括陪同人员不同，活动规格不同，官方报导形式不同。在陪同人员方面，此行少了刘鹤和中组部长陈希，却多了胡春华。文章指出，这是胡春华在中共19大后第二次陪同习近平到地方视察；上一次是2019年4月去重庆，当时习近平召开全国扶贫“两不愁三保障”座谈会，刘鹤也在。

中央社指明报文章认为，这些变化联系到近期一些人事变动的安排和传言，令人觉得不寻常。