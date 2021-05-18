苹果向中共低头：应用程式不出现北京不喜欢的内容并向北京提供中国用户资料

《纽约时报》刊出报导，指苹果公司向中共低头，保证北京不喜欢的内容不在应用程式出现，并且配合中国的《网络安全法》，将中国用户个人资料存进中国数据管理中心，把数据交给中国政府。

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《纽约时报》17日引述苹果公司现任和前任员工指出，过去20年，苹果手机靠着中国跃居全球市值冠军企业，苹果几乎所有产品都在中国组装，大中华地区占苹果营收比例约1/5，中国政府以此要挟苹果公司，放弃保护公民自由与隐私的形象。为了迎合中国市场，苹果甚至删去“产品由苹果公司加州设计”的字样。

苹果工程师和独立资料安全专家说，上述让步将造成苹果几乎不可能阻止中国政府访问中国用户的电子邮件、照片、联系资讯、行事历和定位数据。

除了中国用户个人资料不保，苹果近年也为遵从中国官方要求，移除大量出现“敏感内容”的应用程式，包括天安门广场、藏独、台独，等等。只要涉及北京认为的禁忌话题，苹果就会下架。苹果禁止中国iPhone使用有关西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的应用程式，却容许被控拘留、虐待维吾尔族人的新疆生产建设兵团旗下单位开发的应用程式供用户下载。

《纽约时报》报道说，自2017年以来，苹果中国应用程式商店（App Store）约5万5000款应用程式消失无踪，其中多数仍可在其他国家的苹果应用程式商店找到。

国际特赦组织东亚分部主任贝克林（Nicholas Bequelin）对《纽约时报》说，苹果协助中国政府控制互联网，成为中国整个审查机器的重要部分。