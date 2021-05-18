马云湖畔大学被迫改名 官方定性：扰乱秩序不得使用

中国阿里巴巴集团创办人马云设立的“湖畔大学”招生日前喊停，更抹去“大学”二字。中国教育部今天发布意见直指，企业培训机构使用“大学”字样“扰乱了教育秩序”，即日起不得再使用。稍早消息称，马云等人创设的湖畔大学，昨天被发现遭抹去门口校名后，又遭指微博已改名为“湖畔创研中心”。湖畔大学今天回应，改名是避免误解，因为这并不是一所在教育体系中可获得学历的学校。

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湖畔大学被迫改名。据中国官方称，扰乱秩序不得使用。据中央社今天报道说，中国教育部这项名为“关于规范‘大学’、‘学院’名称登记使用的意见”的文件，被认为是针对外界议论不已的“湖畔大学”招生喊停且抹去“大学”二字，引发外界广泛揣测，作出正式回应。

这项由中国教育部领衔、联合公安部、民政部、国资委其他7个部门发布的意见提到，近年来一些企业内设培训机构、社会组织，未经批准“冒用‘大学’、‘学院’名称”，并对外展开宣传、招生等活动，“造成社会公众误解，扰乱了教育秩序，产生了不良影响”。

据这项意见指出，对企业设立的、无需审批登记的内设培训机构，有关部门要指导和督促其规范名称使用行为，不得使用‘大学’、‘学院’字样的名称及简称，展开任何形式的宣传等活动。中国教育部发展规划司负责官员日前曾表示，清理整顿“大学”、“学院”名称使用乱象，规范名称登记使用行为，在于“确立社会主义办学方向”。

英国金融时报日前报道，湖畔大畔因为受到当局施压，原本3月底开始的新学年课程招生喊卡。理由是，中共当局对于马云创办湖畔大学、影响社会这一举动愈加生疑。该报指出，中共当局认为，湖畔大学有可能组织中国一流企业家“遵从马云的意志行动，而非党的意志，这不被允许”。

就马云创设湖畔大学突改名，据校方解释：避免误解。中央社引述湖畔大学昨天回应，改名是避免误解，因为这并不是一所在教育体系中可获得学历的学校。

据湖畔创研中心工作人员回应大河报豫视频记者，更名后的湖畔创研中心仍在开课授课中。

中央社说，湖畔大学是由柳传志、马云、冯仑、郭广昌、史玉柱、沈国军、钱颖一、蔡洪滨、邵晓锋等9名企业家和著名学者等在2015年共同发起创办的组织，位于浙江杭州西湖浴鹄湾附近。根据其官网介绍，湖畔大学坚持公益性和非营利性，旨在培养拥有新商业文明时代企业家精神的新一代企业家，目标学员主要为创业3年以上的创业者。

据英媒金融时报4月间消息说，受到当局施压，湖畔大学预计在3月底开始的新学年课程招生喊卡。湖畔大学原本有意设立的云南分校，2020年底也突然中止招标。而马云向来动见观瞻，尤其是2020年10月后，马云实际控制的蚂蚁科技集团先是上市案临时被叫停，然后阿里巴巴集团面临反垄断的调查和裁罚，外界关注马云及他一手创办的事业命运接下来如何。但马云几乎3个月才公开露一次面。