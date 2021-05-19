中俄核能源合作项目开工 习近平与普京视讯一同见证

中国国家主席习近平19日在北京以视讯方式与俄罗斯总统普京一同见证双方的田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。这是双方的一项核能合作项目。

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习近平强调，能源合作一直是两国务实合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域，核能是其战略性优先合作方向，一系列重大项目相继建成投产。19日开工的4台核电机组是中俄核能合作又一重大标志性成果。

习近平指出，今年是“中俄睦邻友好合作条约”签署20周年。他同普京商定，将在更高水平、更广领域、更深层次推进双边关系向前发展。面对世纪疫情叠加百年变局，中俄相互坚定支持，密切有效协作，生动诠释了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的深刻内涵。

习近平并提出三点希望，包含坚持安全第一，树立全球核能合作典范；坚持创新驱动，深化核能科技合作内涵；坚持战略协作，推动全球能源治理体系协调发展。

普京则表示，俄方有信心同中方共同努力，顺利、安全推进工程建设。今年是“俄中睦邻友好合作条约”签署20周年，俄中关系处于历史最好时期和最高水平，他同习近平达成的各项共识均得到很好落实，两国合作领域日益宽广。

普京说，和平利用核能合作是俄中新时代全面战略协作伙伴关系的重要组成部分，相信19日开工的4台核电机组项目，不仅将为俄中关系进一步发展注入新的活力，也将助力实现碳达峰、碳中和目标，为应对全球气候变化、实现人类可持续发展作出积极努力和贡献。

据报道，田湾核电站7号、8号机组和徐大堡核电站3号、4号机组是2018年6月双方领导人见证签署的双方核能领域一揽子合作协议中的重要项目，建成投产后年发电量将达到376亿千瓦时，相当于每年减少二氧化碳排放3068万吨。