中国网络主播帐号1.3亿！

根据最新一份行业发展报告显示，中国网络直播用户规模在2020年底已经达到6.17亿，占中国网民的62.4%；网络主播帐号累计超过1.3亿。其中大多数主播月收入3000至5000元。24至30岁年龄段的主播最多，占全部主播的近40%。直播平台打赏收入占行业收入75%左右，占主播收入的35%至45%。

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直播行业热，中国网络主播帐号达1.3亿，显示直播行业热。据中央社今天引述消息报道称，由中国演出行业协会网络表演（直播）分会18日发布的“2020年中国网络表演（直播）行业发展报告”提出相关数据，指2020年中国网络表演（直播）行业市场规模达到人民币1930.3亿元。中国网络主播帐号累计超1.3亿，大多数主播月收入3000至5000元。24至30岁年龄段的主播最多，占全部主播的近40%。直播平台打赏收入占行业收入75%左右，占主播收入的35%至45%。

据文化和旅游部管理资料则显示，截至2020年末，具有网络表演（直播）经营资格的经营性网络经营单位有5966家，其中光是在去年取得这项资格的就有3362 家，也就是直播行业规模在去年倍增。

据该报道说，中国直播行业近年蓬勃发展，在疫情之下，直播销售更成为业者重要的经营手法，但也因此导致行业乱象层出不穷。官方制定多项相关法令，本月25日即将上路的“网络直播营销管理办法（试行）”即规定直播主应在16岁以上、直播间要有分级管理制度等。