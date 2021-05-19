中国军企：拜登延后两周生效特朗普投资禁令

美国拜登政府再给投资者两周时间，来买卖其认为的与中国军方有关联的某些企业的证券。政府表示，需要实施延期来打造更加强有力的政策禁止此类交易。据白宫官员说，推迟两周实施将使政府能够解决特朗普任内签发的这一行政令所存在的问题，因为该行政令的起草和执行都“漫不经心”。

广告 继续浏览后续

美国再推迟生效中国军方关联企业投资禁令两周时间。美国财政部在其网站上发布通知，称投资者必须在6月11日1330GMT之前完成相关交易。之前规定的截止日期是5月27日。

据路透社报道称，拜登政府一直在审视美中政策的许多方面，包括前总统特朗普针对某些美国称与中国军方及情报机构有关联企业实施的投资禁令。一名政府高官称，白宫对这一问题深感关切，推迟两周实施将使政府能够解决特朗普任内签发的这一行政令所存在的问题，因为该行政令的起草和执行都“漫不经心”。据该官员表示，新政策一旦完成，将“强化我们禁止美国对中国军方、人工智能和其他安全装置进行投资的能力。”

路透社说，中国领事馆暂未回复置评要求。

至少有八家公司被列入黑名单。其中一家--手机生产商小米对此提起上诉，美国国防部已同意将其从禁令名单中剔除。

3月一位联邦法官暂停将小米列入黑名单，称美国政府将其纳入禁令的程序存在“严重缺陷”。该法官后来也叫停对中国地图技术公司箩筐技术的投资禁令。小米是受到特朗普针对、被指与中国军方有关联的中国主要科技公司之一。另一家智能手机和电信设备制造商华为也在2019年被纳入出口黑名单，不得接触源自美国的关键技术，该公司设计自主芯片及向外部供货商采购零部件的能力受到影响。

这些措施严重损害了华为的智能手机部门。

路透社报道称，美国国防部还对中芯国际采取了类似的限制措施，该公司是中国推动国内芯片产业发展的一个关键。