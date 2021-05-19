佩洛西呼吁世界领导人抵制北京冬奥会 北京愤怒

美国民主党众议院议长南希-佩洛西呼吁对2022年北京冬奥会进行 "外交抵制"，周三引起中国的愤怒回应。在中国外交部今天例行新闻发布会上，发言人赵立坚谴责说，"美国人的一些评论只不过是谎言和虚假信息。赵立坚还反驳说："这是美国典型的攻击，注定要失败。”他并说是"一些美国政客 "的 "卑鄙游戏"。

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美国民主党籍众议院议长南希-佩洛西昨天呼吁对2022年北京冬奥会进行 "外交抵制"，周三即引起中国的愤怒回应。佩洛西是在一个关于中国人权的听证会上说："我们不能假装中国举办奥运会一切都好。"因为在美国抵制奥运会的呼声越来越高。

佩洛西说，"如果举行奥运会，那就让我们进行外交抵制，"佩洛西主张。"让我们不要给中国政府接待国家元首的荣誉。"

据法新社说，在中国外交部的新闻发布会上，显示这一呼吁激怒了北京。中国外交部发言人赵立坚指，"美国人的一些评论只不过是谎言和虚假信息。“ 赵立坚反驳说："这是美国典型的攻击，注定要失败。” 赵立坚还批评这是 "扰乱、阻挠和破坏冬奥会筹备和举办的企图"，同时谴责是 "一些美国政客 "的 "卑鄙游戏"。

法新社说，北京在举办2008年奥运会后，将于明年2月成为世界上第一个同时举办夏季和冬季奥运会的城市。

法新社说，美国奥林匹克委员会（USOPC）的首席执行官萨拉-希尔施兰德（Sarah Hirshland）却反对抵制运动员，他说在大流行病结束的背景下，奥运会很重要。据她在给国际奥委会的信中说："世界已经度过了一年多的孤立、隔离和担忧。看到 "来自世界各地的数千名运动员站在奥运会和残奥会的火炬前，将标志着在过去一年的困难之后出现崛起"。据美国奥林匹克委员会（USOPC）的首席执行官萨拉-希尔施兰德补充说："对1980年和1984年奥运会的抵制玷污了奥林匹克历史，表明将奥运会作为政治工具是一个错误。