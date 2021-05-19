山雨欲来？英媒“微妙”揭露刘鹤之子幕后敛财

《华尔街日报》上周报道，北京正考虑更换和美国的贸易谈判代表，由中国国务院副总理胡春华取代原本的贸易代表刘鹤。中国商务部其后否认，但英国《金融时报》最新报道，指刘鹤的儿子刘天然虽已按中共规定，辞任其创办的投资公司“天壹紫腾”的主席，但仍秘密进行交易，大手投资科企巨头腾讯及京东等。据自由亚洲今天报道称，目前腾讯、京东等中国科企巨头，正陷于中国“反垄断调查”漩涡，加上明年中共将召开二十大，《金融时报》在这个时间点披露关于刘鹤家人的“黑材料”，引发外界联想。

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《金融时报》揭刘鹤儿子幕后投资中国科企获利。据自由亚洲今天引述《金融时报》的报道指，“天壹紫腾”2016年在浙江成立时，由刘天然担任主席。 2017年4月，亦即刘鹤升任政治局委员的半年前，刘天然放弃主席职位，翌年再将其股份转让给公司一名高层。报道指，这是因为中国政府禁止高官子女在其父母监管的行业，担任管理要职。

报道引述消息人士指，刘天然即使辞去主席，并将持股转让出去，却仍秘密为“天壹紫腾”进行交易，包括多宗涉及中国科企巨头腾讯和京东的交易，并获利丰厚，指刘天然在交易中扮演重要角色。 “天壹紫腾”于是在过去5年迅速发展成管理资产规模逾100亿元人民币的公司，在北京和上海的办公室有超过30名员工。

据《金融时报》引述金融业人士指，中共“太子党”一直试图保持低调，却被金融市场利益吸引，从未按规定离开金融市场。

该报道称，目前腾讯、京东等中国科企巨头，正陷于中国“反垄断调查”漩涡，加上明年中共将召开二十大，《金融时报》在这个时间点披露关于刘鹤家人的“黑材料”，引发外界联想。

自由亚洲说，外界看淡刘鹤政治前途。刘鹤被指是习近平的心腹，是经济问题的最重要智囊。月初习近平到河南视察, 刘鹤罕有地没有陪伴左右，改有另一位副总理胡春华站在习近平旁边，加上有美国媒体报道，北京正考虑由胡春华取代刘鹤，代表中国政府跟美国进行下一轮贸易谈判。

刘鹤现年69岁，根据中共内部内事规则，已无望更上一层楼，也就是很大机会在下年的中共二十大后正式退休。