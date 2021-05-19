德国经济界和欧中投资协议拉开距离

据德国《商报》报道，德国经济界对欧中投资协议的保留态度越来越强烈。德国工业联合会担忧其中国代表处未来将必须由中国人来领导。

广告 继续浏览后续

欧中投资协议是德国总理默克尔的声望项目。按照默克尔的说法，该协议将打造欧中经济关系的基石，给欧洲，特别是给德国经济带来巨大收获，因为德国经济界强有力地参与了中国市场。

但德国各工业联合会对该协议的怀疑与日俱增，因为协议里有一条，即中国人保留发布有关非营利组织将必须由中国公民来领导的法规的权利。德国工业联合会担心，他们在国外的使命可能会因此受到影响。特别是德国机械和设备工程联合会正在展开攻势。

布罗德曼向德国《商报》表示，“机械和设备工程联合会在中国的办事处的工作是照顾我们的会员公司。我怎么也无法想象，如果外界让一个中国人来领导我们，信任保护怎么实现得了。”该联合会在一封致欧盟委员会的信中，要求提供有关非营利条款的更多信息。信中说，“我们想知道，这将如何影响德国机械和设备工程联合会在北京和上海的代表处。”

欧盟委员会此前曾指出，该协议没有为非营利组织规定任何新的义务。因为非政府组织从事“促进社会或政治变革的活动”，不是“经济活动”。

但是，这并不能保证工业联合会的安全。他们在外国的代表处虽然属于非营利组织，但实际上在经济上也很活跃。

欧盟委员会正试图有针对性地解决这一问题，一位发言人强调说，“欧中投资协议并未规定，欧洲贸易联合会，非政府组织和在中国的商会必须由中国人来领导。欧中投资协议并不规范这一类组织，它只涵盖公司和投资者的经济活动。”布鲁塞尔不能排除北京将来会规定将管理职位交给中国人的可能性。如果发生这种情况，则与欧中投资协议无关。

欧中投资协议的未来受到越来越多的动摇。欧盟议会必须批准，该协议才能生效。但自中国对欧盟数位议员实施入禁禁令以来，欧洲出现了抵抗该协议的力量。有关非营利组织条款的讨论加大了欧洲对该协议的抵抗力。欧盟议会周四将决定，暂时将投资协议的批准搁置一边。

尽管中欧关系日益紧张，德国政府仍然坚持该协议。虽然该协议要获得批准，还有很长的路要走，但是根据德国外交部的说法，从原则上讲，德国仍然支持该协议。需要强调的是，该协议加强了中国的国际义务。但中国对欧洲议员的制裁使欧盟批准程序变得艰难。