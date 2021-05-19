挪威台湾人遭注中国籍诉讼最高法院驳回后 转诉欧洲人权法院

2019年一群在挪威生活的台湾人，因为不满挪威政府自2010年起将台湾人居留证的国籍变更为中国，向挪威政府反应未果，寻求外交手段也无效之后，决定以身分认同权被侵害，向法院提告，控告挪威移民局、挪威移民诉愿委员会和奥斯陆地方警察局，但三审都败诉后，决定转向欧洲人权法院求助提交诉状。牵头提告者称，若此次申请没有被欧洲人权法院受理，视经费状况，未来不排除向联合国人权事务委员会提出投诉。

广告 继续浏览后续

一群在挪威的台湾人不满居留证国籍被改成中国，募资控告挪威政府，日前遭当地最高法院驳回。据中央社今天报道称，台湾留学生因居留证被列中国籍而控告挪威政府，在挪威国内法院三审败诉，穷尽国内救济途径未果后，转向欧洲人权法院求助提交诉状。

原告之一也是“在挪台湾人国籍正名运动”发起人Joseph日前从台湾回到挪威，跟律师一起准备欧洲人权法院的诉讼，这个案件目前委托英国律师乔里（Schona Jolly QC）提出申请，乔里精通法文，长期关注中国人权议题，并有许多与平等、歧视相关的国际诉讼经验。

据Joseph表示，欧洲人权法院是世界重要的人权指标，若能在欧洲人权法院诉讼，将有希望影响缔约国在处理台湾人居留证的作法，也会是第一个以国籍认同为身份认同权诉求的案例。

据Joseph告诉中央社记者，欧洲人权法院每年收件众多，除去不符合规定的案件，一般受理机率大约是1/10。虽然目前无法确定此诉讼案会进入人权法院，但他相信，留下这个过程的纪录，无论是带给许多台湾人更多的启发，或是让外国朋友因此进一步认识台湾，长远来说对于台湾以一个正常国家之姿立足于国际社会都会有所帮助。

在挪台湾人国籍正名运动从2017年开始在挪威努力争取台湾人居留证正名，引起挪威媒体注意。挪威第一大报“晚邮报”（Aftenposten）多次报导相关议题，让更多挪威人因而了解台湾。今年3月4日，挪威奥斯陆大学文化研究与东方语文系教授艾皓德（Halvor Eifring）与多位学者共同投书挪威每日商报（DN），质疑挪威一中政策，声援台湾人居留证的正名，以及支持台湾参与WHO（世界卫生组织）。

研究人权出身的Joseph认为，自己的权利要自己争取，这是“台湾人”这样的公民身份一个很重要的特质。所以当初才会认为以提出诉讼或其他权利救济的方式，来主张自己身为台湾人的权利，无论短期的结果为何，希望能够以此号召国际社会对于台湾人或台湾的同理。

在挪台湾人国籍正名运动为了诉讼，透过集资筹募超过300万台币，超过40个海外台湾人联谊组织与众多旅外台人联署支持。Joseph说，希望透过联署，向国际社会发声，希望让国际社会知道有很多的海外台湾人都有类似的声音，而不只是一小群在挪威台湾人的主观感受。

他表示，若此次申请没有被欧洲人权法院受理，视经费状况，未来不排除向联合国人权事务委员会提出投诉。